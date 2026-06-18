







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障からの復帰を目指し調整に励んでいる選手がいる。リリーフ右腕のブロック・スチュワート投手は既にリハビリ登板を開始しているが、それでも今後の先行きは不透明なようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のスチュワートは昨季受けた右肩手術の影響で開幕に出遅れると、5月上旬の復帰直後に左足骨棘を理由に再離脱。その後、6月中旬からリハビリ登板を開始している。











同メディアによると、デーブ・ロバーツ監督はスチュワートの調整期間について「その答えはまだ分からない。段階的に負荷を上げていく必要があるのは確かだ。ただ、今回は足の怪我だから、その部位がトレーニングや登板による負荷にどう反応するかも見極めなければならない。だから、今の時点ではまだ分からない」と明言を避けているとのこと。



また、「スチュワートは踏み込み足に問題を抱えながらも症状が出ないまま投球を続けていたため、本人とドジャースは今後について不確実な状況に直面している。一見すると完全に回復したように感じられる状態まで戻ったとしても、すぐに悪化する可能性も十分に考えられる」と懸念を示している。





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