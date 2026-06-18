千葉ロッテマリーンズは、6月19日の楽天戦より、2026シーズン「PLAYERS COLLAB MENU」第2弾の販売を開始することを発表した。

第2弾は、小川龍成選手が監修した爽やかなレモンだれが特徴の「龍成のレモン豚めし」や、西川史礁選手の地元・和歌山県産南高梅を使用した「史礁の梅とろろ冷蕎麦」など、夏に負けないさっぱり系・冷やし系メニューを中心に多数登場。

そのほかにも、バラエティー豊かなグルメを用意。選手へのアンケートをもとに、好きな食べ物やこだわりを反映した全30品以上のコラボメニューを販売する。選手たちのこだわりが詰まった「PLAYERS COLLAB MENU」をぜひ球場でお楽しみください。

小川龍成選手は、「夏場の試合は選手もファンも体力勝負なので、暑い日でもさっぱり食べられる『龍成のレモン豚めし』を作ってもらいました。爽やかなレモンだれと豚肉の相性が抜群で、しっかりスタミナもつくメニューです。

僕たち選手も夏の暑さに負けず、最後まで走り続けたいと思います。ぜひ『龍成のレモン豚めし』でパワーをチャージしていただき、一緒に熱い夏を戦いましょう」とコメントしている。

＜PLAYERS COLLAB MENU 2026 第2弾 商品一部＞

■龍成のレモン豚めし：販売店舗：Bistro 0、価格：1,400円

■史礁の梅とろろ冷蕎麦：販売店舗：マリン食堂／M＆K、価格：1,500円

■友杉のねぎ塩スタミナ豚丼：販売店舗：MARINE KITCHEN THIRD BASE SIDE、価格：1,300円

■鈴木昭汰の「チャーマヨ丼」～熱投スタミナ飯：販売店舗：ほそや／ほそやフロア4ワゴン、価格：1,400円

■中森のゆず香る麻辣ぶっかけうどん：販売店舗：志ん橋、価格：1,100円

■でっかいメロンシャーベットのダイナマイトアイスコンボ：販売店舗：AM:PM、価格：1,500円

■こうしろうの雪ぽてブラウニーズ：販売店舗：STAND M／#26HOUSE、価格：750円。※価格はすべて税込。

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