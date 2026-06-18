FIFAワールドカップ2026・グループL第1節が現地時間17日に行われ、イングランド代表とクロアチア代表が対戦した。

今大会、優勝候補の一角と目される“スリーライオンズ”が初陣を迎える。イングランド代表は欧州予選・グループKの戦いを8戦全勝、22得点無失点と圧倒的な成績で終え、8大会連続17回目の本大会出場を決めた。大会前のテストマッチでは、ニュージーランド代表を1－0で、コスタリカ代表を3－0で破り2連勝。安定感の上に勢いも乗り、FIFAワールドカップ2026の戦いを迎える。

対するクロアチア代表は、欧州予選・グループLの戦いを7勝1分と無敗で終え、4大会連続7回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。大会前のテストマッチでは、ベルギー代表に0－2で敗れたものの、スロベニア代表には2－1で勝利。ロシア大会では準優勝、カタール大会では3位と、直近の2大会では好成績を収めているが、今大会はどのようなものとなるか。

試合は序盤の9分に動く。イングランド代表がこの試合最初のコーナーキックを獲得すると、デクラン・ライスの蹴ったボールは1度跳ね返されたものの、セカンドボールに詰めたノニ・マドゥエケがルカ・モドリッチのファウルを誘発。PKキッカーを務めたハリー・ケインのゴール右下を狙ったキックは、1度はGKドミニク・リヴァコヴィッチに阻まれたものの、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）にて、GKの左足がラインから離れていたことが確認される。蹴り直しとなったPKをケインが冷静にゴール右下に沈め、イングランド代表が先手を取った。

だが、ハイドレーションブレイク明けの36分、クロアチア代表が反撃へ。ルカ・ヴシュコヴィッチが敵陣へ飛び出してボールを奪い取ると、引き取ったマルティン・バトゥリナが右サイドへ広げる。ボールを受けたペタル・スチッチが切り返しからマイナスへ落とすと、走り込んできたバトゥリナがが豪快なミドルシュートを叩き込んだ

試合は振り出しに戻ったが、タイスコアの時間は長くは続かない。42分、ライスの蹴った右コーナーキックから、ケインがヘディングシュートを突き刺し、イングランド代表が再び前に出る。このまま前半が終了するかと思われたが、クロアチア代表はアディショナルタイム、敵陣へ相手を押し込んだ状態でマリオ・パシャリッチが浮き球パスを供給すると、ボックス内へ走り込んだイヴァン・ペリシッチが頭で落とし、最後はペタル・ムサが右足でシュートをねじ込む。再びクロアチア代表が同点に追いついて前半を終えた。

後半に入ると、イングランド代表は立ち上がりの47分、三度前に出る。エリオット・アンダーソンからのスルーパスで、ジュード・ベリンガムが右サイドを抜け出すと、自らボックス内に持ち運び、コースを狙った一撃を流し込んだ。

直後もイングランド代表がゴールを脅かす場面を作りながら、トドメの4点目はなかなか生まれなかったが、85分には“その時”が到来。右サイドでセカンドボールを拾ったブカヨ・サカが左サイドへパスを送ると、マーカス・ラッシュフォードが切り返しから右足でシュートを沈める。試合はこのままタイムアップを迎え、イングランド代表が初陣を白星で飾った。

次節は23日に行われ、イングランド代表はガーナ代表と、クロアチア代表はパナマ代表と、それぞれ対戦する。

【スコア】

イングランド代表 4－2 クロアチア代表

【得点者】

1－0 12分 ハリー・ケイン（PK／イングランド代表）

1－1 36分 マルティン・バトゥリナ（クロアチア代表）

2－1 42分 ハリー・ケイン（イングランド代表）

2－2 45＋5分 ペタル・ムサ（クロアチア代表）

3－2 47分 ジュード・ベリンガム（イングランド代表）

4－2 85分 マーカス・ラッシュフォード（イングランド代表）

【ゴール動画】クロアチアが粘るも、イングランドは破壊力が違う！