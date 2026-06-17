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読売ジャイアンツは17日、小笠原慎之介投手と選手契約を結ぶことについて合意したと発表した。小笠原は昨季ワシントン・ナショナルズでメジャーデビュー。今季も同球団の傘下チームでプレーを続けていた。『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』では、今年1月に小笠原に独占インタビューを実施。DJケチャップ氏との対談から、海を渡った左腕のリアルな言葉を聞くことができた。その一部を抜粋してお届けする。（後編）

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「ハンバーガーリーグ」の洗礼

アメリカのマイナーリーグは、しばしば「ハンバーガーリーグ」と表現される。小笠原も、その言葉の意味を身をもって体感した。

特に最初の1カ月は、「本当に食べるものがない」と感じるほど食生活が厳しかったという。体に気を遣いたくても、選択肢は限られている。出てくるのは、野菜スティックとボロボロになった豚肉、あるいはターキーのハムを挟んだパン。人気のあるメニューは、選手同士で取り合いになることもあった。

もちろん、プロのアスリートにとって食事は身体作りの土台だ。小笠原は自費でチップを払い、スタッフに食べ物を買ってきてもらうこともあった。だが、それでも日本時代と同じようにコンディションを整えるのは簡単ではない。

まさに“ハングリー”な環境。華やかなメジャーリーグの表舞台とは違う、マイナーリーグの現実がそこにはあった。

また、マイナー生活で避けて通れないのが、長距離移動である。移動はバスが中心。長い時間を車内で過ごすことも珍しくなかった。

小笠原はその時間を、「寝るか、本を読むか、動画を見るか」と割り切って過ごしていたという。日本のプロ野球とは移動距離も、環境も、リズムも違う。身体を休めるにも限界がある中で、いかに自分を保つかが問われる。

それでも、そうした時間さえも、小笠原にとってはアメリカで戦うために必要な経験だった。快適さだけを求めるのではなく、与えられた環境でどう過ごすか。メジャーを目指す選手たちは、グラウンドの外でも常に試されている。

フィジカルの差と、パワー・スピードの衝撃

アメリカで野球をする中で、小笠原があらためて痛感したのがフィジカルの重要性だった。

向こうの選手たちと並ぶと、筋肉量の差は明らかだったという。その差を埋めなければ、同じ土俵で勝負することは難しい。投手として打者と対峙する中でも、パワーとスピードの違いは強烈に感じた。

「打ち取った」と思ったインコースのフライが、フェンス際まで伸びる。時にはそのままスタンド中段まで運ばれる。日本での感覚ならアウトになるはずの打球が、アメリカでは長打や本塁打になってしまう。

また、異国で戦ううえで、言葉の壁は大きい。だが、小笠原は通訳に頼り切るのではなく、自ら周囲とコミュニケーションを取ろうとした。

ナショナルズ傘下では、捕手のドリュー・ミラスと関係を築き、オフに日本を案内する約束をするほどの仲になったという。グラウンド上でバッテリーを組むだけでなく、日常の中で距離を縮めていく。そうした積み重ねが、チームに溶け込むうえでも大きかった。

リリーフに回った際には、ブルペンコーチから手取り足取りの指導を受けた。肩ができていない時は言ってくれればベンチに伝えてやる。そう言ってくれるコーチの存在は、小笠原にとって大きな支えになった。

苦しい環境を、ただ耐えるだけではなく、楽しもうとする。自分から話しかけ、分からないことを聞き、関係を築いていく。その姿勢が、異国のチームにも受け入れられていった。

「生きているのを実感する」挑戦

小笠原にとって、メジャーリーグは小学生の頃からテレビで見ていた世界だった。2023年のWBC日本代表との壮行試合で好投した経験も、海を渡る思いをより強くした。

実際にアメリカへ行ってみると、そこには想像以上に過酷な現実があった。食事、移動、言葉、練習環境、フィジカルの差。日本では当たり前だったものが、当たり前ではなくなる。

それでも小笠原は、その日々を「苦しい」だけで終わらせなかった。「行ってみれば、生きているのを実感する楽しさがある」。そう語るように、困難も含めて、自分の人生を濃くしてくれる時間として受け止めていた。

そして今、小笠原は日本球界に戻り、巨人で新たなスタートを切る。マイナーで味わった過酷な日々、アメリカで感じたフィジカルの差、言葉の壁を越えて築いた人間関係。それらは、これからの投球にも必ず生きてくるはずだ。

「ハンバーガーリーグ」の洗礼を受けた左腕は、どんな姿で日本のマウンドに立つのか。小笠原慎之介の新章が始まる。

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