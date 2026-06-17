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読売ジャイアンツは17日、小笠原慎之介投手と選手契約を結ぶことについて合意したと発表した。小笠原は昨季ワシントン・ナショナルズでメジャーデビュー。今季も同球団の傘下チームでプレーを続けていた。『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』では、今年1月に小笠原に独占インタビューを実施。DJケチャップ氏との対談から、海を渡った左腕のリアルな言葉を聞くことができた。その一部を抜粋してお届けする。（前編）

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「自分の人生が濃くなっている」

小笠原はメジャー1年目を振り返り、何度も「生きてるなっていう感じの1年だった」と口にした。思い通りにいくことばかりではない。環境も、言葉も、練習の進め方も、日本時代とは大きく違う。それでも、その一つひとつを経験する中で、「自分の人生がすごく濃くなっている」と実感したようだ。

メジャーのマウンドに立つことだけが、海を渡った意味ではない。異国の地で生活し、もがきながら野球を続ける日々そのものが、小笠原にとっては大きな財産になっていた。

初めての海外移籍では、グラウンドに立つ前から新しい経験の連続だった。キャンプ前には、ビザの手続きを待つ時間があった。「本当にビザが下りるのか」。そうした不安を抱えながら、これまでにないドキドキ感と焦りの中で準備を進めていた。

現場に入ってからも、日本時代との違いに直面した。とりわけ印象に残ったのが、練習時間や投球数の違いだったという。ドラゴンズ時代と比べると、「練習の長さも時間も全く違う」。もっとやりたいと感じても、全体練習は短く、投げる球数も多くはない。日本で積み重ねてきた感覚とは異なる調整法に、アジャストする難しさがあった。

もちろん、それはどちらが正しいという話ではない。MLBにはMLBの考え方があり、選手のコンディション管理にも独自の基準がある。ただ、小笠原にとっては、自分の身体と向き合いながら、その環境にどう適応するかを考える1年でもあった。

野球以外の日常生活でも、常に緊張感があった。街に出る時も、買い物をする時も、食事をする時も、「ちゃんと英語を喋れるかな」という不安がつきまとう。本人が意識している以上に、言葉の壁はストレスになっていたようだ。

日本では当たり前にできていたことが、アメリカでは一つひとつハードルになる。グラウンド内だけでなく、生活そのものが挑戦だった。「久々にこんな感覚を味わいました」。小笠原の言葉からは、異国で戦うことの過酷さが伝わってくる。

それでも、小笠原はその状況をただ苦しいものとして受け止めていたわけではない。むしろ、うまくいかないことも含めて、自分の人生を濃くしてくれている。そう感じていたからこそ、「生きてるな」という言葉が何度も出てきたのだろう。

髭と長髪に隠された意外な理由

メジャー挑戦中、小笠原の見た目の変化もファンの間で話題になった。髭をたくわえ、髪も長く伸びた姿は、ドラゴンズ時代のイメージとは少し違って見えた。

ただ、その理由は意外なものだった。髭については、怪我のリハビリでフロリダにいた際、周囲に会う機会が少なかったことがきっかけだったという。「どこまで伸びるのか気になってしまった」。本人はそう笑いながら明かした。

長髪の理由も、決して特別なこだわりからではない。小笠原が不安に感じていたのは、アメリカの床屋だった。「街のバーバーに入ってお任せで、と言ったら怖い。どういう髪型になるか分からない」。そのため、日本に帰るまで切らないでおこうと考えた結果、このスタイルに行き着いたという。

見た目の変化にも、慣れない土地で生活する選手ならではのリアルがにじむ。華やかなメジャー挑戦の裏側には、こうした日常の戸惑いもあった。

（後編に続く）

【動画】「生きてるな」小笠原慎之介が自分の言葉でメジャー挑戦を語る