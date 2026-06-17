







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、シカゴ・ホワイトソックスと戦い4-6で敗れた。リリーフ左腕のジャック・ドライヤー投手が精彩を欠いたことも敗因の要因だったが、米メディア『ドジャースウェイ』は、一度マイナーに落として再調整させるべきではと主張している。



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同戦のドライヤーは1-2とドジャース1点ビハインドの6回裏無死二塁で登板したが、いきなり2ラン本塁打を被弾。さらに、続く打者にヒットを打たれた後、再び2ラン本塁打を打たれるなど大誤算だった。











ドライヤーは同戦を含め、6月は7登板で防御率9.00と不調が目立っている。これもあってか、同メディアは「ブルペンの不振が続く中、ドジャースはドライヤーを3Aに降格させるべきだ。ワールドシリーズ（WS）制覇を目指している以上、不調に陥っている救援投手を重要な場面で長期間起用し続ける余裕はない」と主張。



続けて、「3Aへの降格はドライヤーにとって自信を取り戻し、制球力を磨き、肩の問題が完全に過去のものになったことを証明する機会となるだろう。しかも、その過程をメジャーでの結果に対するプレッシャーを受けることなく進めることができる。同時に、ドジャースにとってもより健康な代替戦力を見極める機会になる。現時点では、手遅れになる前に実行すべきブルペン強化策として、これが最も理にかなった選択に思える」と記している。





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