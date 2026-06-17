「最適な移籍先の一つ」鈴木誠也、名門ヤンキースが候補に！　打線に故障…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手が、トレード期限に向けた候補として注目を集めている。複数球団が関心を寄せる中、ニューヨーク・ヤンキースが同選手にとって最適な移籍先の一つに挙げられたと、米メディア『ヘビー』が報じた。

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鈴木は5年総額8500万ドル（約136億円）の契約の最終年を迎えており、シーズン終了後にはフリーエージェント（FA）となる。











そんな中、米メディア『ESPN』のキライ・マクダニエル記者とジェフ・パッサン記者が、鈴木にとっての「最適な移籍先の一つ」としてヤンキースを挙げた。



両記者は、鈴木が加われば打線に「右の長打力」を加えられると主張している。



背景には、ヤンキースが故障者に苦しんでいる現状がある。



アーロン・ジャッジ外野手、トレント・グリシャム外野手、ジャンカルロ・スタントン外野手ら主力スラッガーが相次いで離脱しており、打線の補強が急務だ。



両記者は鈴木について「2022年のメジャー挑戦以降、非常に安定しており、今季もまた堅実なシーズンを送っている。



右翼から強い送球を見せ、堅実な走者かつ守備者であり、平均以上の攻撃成績で25本塁打ペースにある」と評している。



鈴木は今季ここまで59試合に出場し、打率.256、10本塁打、OPS.775をマーク。



ヤンキース以外にも、タンパベイ・レイズやシアトル・マリナーズ、マイアミ・マーリンズ、サンディエゴ・パドレス、フィラデルフィア・フィリーズ、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、セントルイス・カージナルスが移籍先候補として挙げられている。



FA前最後のシーズンを送る鈴木の去就は、トレード期限に向けてさらに熱を帯びそうだ。



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