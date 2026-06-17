「驚異的なルーキーイヤー」村上宗隆、オールスター一塁手部門で3位！　巻…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、2026年オールスターゲームのファン投票第1段階の中間発表で、一塁手部門3位につけた。負傷離脱中ながら存在感を示しており、首位との差を詰めるにはファンの後押しが欠かせないと、米メディア『サウスサイド・ショーダウン』が報じている。

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発表によれば、村上は第1段階で43万7107票を集め、一塁手部門で3位につけている。











首位はトロント・ブルージェイズのウラジーミル・ゲレーロ・ジュニア内野手で60万3014票を獲得しており、村上は首位に16万5907票差をつけられている格好だ。



村上は今季ここまで56試合に出場し、打率.240、20本塁打、41打点、OPS.938をマーク。



ただ、5月30日から故障者リスト（IL）に入っており、出場機会を逃している。



それでも同メディアは「村上は出場機会を逃しながらも本塁打数でトップに立ち、得点、打点、守備率でも肉薄している」と評した。



離脱期間がありながら、比較対象の候補の中で本塁打数では引けを取らないという。



続けて「村上の驚異的なルーキーイヤーは、その座に相応しいと言えるだけの根拠がある」と主張。



メジャー初年度ながら、球宴の舞台に値する成績を残しているとの見方だ。



こうした中間発表を受け、同メディアはファンに投票を呼びかけている。



ホワイトソックスファンは6月25日まで、24時間ごとに最大5票を投じることができ、票を積み重ねれば村上を十分に後押しできる。



トップとの票差は決して埋まらない数字ではなく、ファンの熱量次第で逆転も狙えるとの立場だ。



その上で同メディアは「ホワイトソックスには球界屈指のファンがおり、自軍の選手をレースに引き戻すことは十分に可能だ」と強調。



地元ファンの結集が、村上を球宴へと押し上げる原動力になる。



負傷離脱という逆境の中で、村上が球宴の舞台へ駆け上がれるか。残された投票期間でのファンの動向が、その行方を大きく左右しそうだ。



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