「不安定さは大きな問題」千賀滉大、復帰登板で初回から2被弾！？　痛恨4…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、16日（日本時間17日）に行われたシンシナティ・レッズ戦に先発登板し、4回投げて2安打4失点5奪三振で敗戦投手となった。約7週間ぶりの復帰登板は厳しい結果に終わったと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

千賀は腰椎の炎症と尺骨神経の不調により、4月末から戦列を離れていた。











離脱前も5先発で0勝4敗、防御率9.00と本来の姿にはほど遠く、復活が待たれていた。



しかし、4月26日以来となるこの日の先発は、立ち上がりからつまずいてしまう。



初回に2四球を与えると、サル・スチュワート内野手にスリーランホームランを浴び、さらにスペンサー・スティアー内野手にもソロ本塁打を許して、いきなり4点を失った。



結局、4回を82球で投げ終えて降板し、チームも3-5で敗れている。



これで千賀の今季成績は0勝5敗に後退した。



登板後、千賀はシーズン序盤に見せていた安定感を取り戻す責任について「もちろん、それは自分が目指していることです。



初回は、自分の投球に集中する以外のこともいろいろ考えてしまいました。



残念ながら、それに飲まれてしまった部分があったと思います」と振り返った。



一方で、初回の4失点後は立ち直り、続く3イニングを無失点に抑えた点は数少ない収穫といえる。



この結果を踏まえ、同メディアは「不安定さはメッツの大きな問題」と指摘し、復帰即勝利を期待されながら結果を残せなかった現状に厳しい見方を示した。



それでもメッツのカルロス・メンドーサ監督は、次回も先発ローテーションで千賀を起用する方針を示しており、立て直しの機会は引き続き与えられる見通しだ。



前向きな要素としては、千賀の速球が最速97.9マイル（約158キロ）を計測したこと。



リハビリ登板で90マイル台前半が中心だったことを踏まえれば、球速は確実に戻りつつある。



残る課題は制球と立ち上がりであり、次回こそ復帰後初勝利が期待される。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】