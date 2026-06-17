日本野球機構（NPB）は16日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
中間発表が始まってから連日大きな動きのあるパ・リーグ中継ぎ投手部門では、田中正義（日本ハム）が椋木蓮（オリックス）を抜いて3位に浮上した。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
220,432 山野太一（ヤクルト）
193,451 高橋遥人（阪神）
82,669 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
311,852 大勢（巨人）
209,708 星知弥（ヤクルト）
68,680 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
385,313 キハダ（ヤクルト）
165,235 岩崎優（阪神）
131,178 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
237,167 古賀優大（ヤクルト）
198,153 坂本誠志郎（阪神）
162,972 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
392,781 大山悠輔（阪神）
198,536 オスナ（ヤクルト）
145,236 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
310,512 中野拓夢（阪神）
196,755 牧秀悟（DeNA）
140,921 内山壮真（ヤクルト）
＜三塁手＞
463,771 佐藤輝明（阪神）
204,673 武岡龍世（ヤクルト）
106,596 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
308,596 長岡秀樹（ヤクルト）
271,926 村松開人（中日）
162,771 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
499,787 森下翔太（阪神）
273,421 増田珠（ヤクルト）
267,716 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
178,295 伊藤大海（日本ハム）
135,219 平良海馬（西武）
96,276 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
201,145 鈴木昭汰（ロッテ）
174,895 甲斐野央（西武）
164,322 田中正義（日本ハム）
＜抑え投手＞
241,915 マチャド（オリックス）
207,016 横山陸人（ロッテ）
159,662 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
267,672 田宮裕涼（日本ハム）
175,635 若月健矢（オリックス）
146,118 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
332,968 清宮幸太郎（日本ハム）
273,303 ネビン（西武）
193,549 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
254,036 小川龍成（ロッテ）
236,079 太田椋（オリックス）
187,145 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
395,880 栗原陵矢（ソフトバンク）
200,652 郡司裕也（日本ハム）
138,773 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
193,986 友杉篤輝（ロッテ）
187,902 水野達稀（日本ハム）
165,163 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
410,544 万波中正（日本ハム）
337,407 西川史礁（ロッテ）
308,567 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
351,227 レイエス（日本ハム）
250,848 柳田悠岐（ソフトバンク）
154,443 ポランコ（ロッテ）