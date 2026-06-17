日本野球機構（NPB）は16日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

中間発表が始まってから連日大きな動きのあるパ・リーグ中継ぎ投手部門では、田中正義（日本ハム）が椋木蓮（オリックス）を抜いて3位に浮上した。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

220,432 山野太一（ヤクルト）

193,451 高橋遥人（阪神）

82,669 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

311,852 大勢（巨人）

209,708 星知弥（ヤクルト）

68,680 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

385,313 キハダ（ヤクルト）

165,235 岩崎優（阪神）

131,178 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

237,167 古賀優大（ヤクルト）

198,153 坂本誠志郎（阪神）

162,972 石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

392,781 大山悠輔（阪神）

198,536 オスナ（ヤクルト）

145,236 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

310,512 中野拓夢（阪神）

196,755 牧秀悟（DeNA）

140,921 内山壮真（ヤクルト）

＜三塁手＞

463,771 佐藤輝明（阪神）

204,673 武岡龍世（ヤクルト）

106,596 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

308,596 長岡秀樹（ヤクルト）

271,926 村松開人（中日）

162,771 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

499,787 森下翔太（阪神）

273,421 増田珠（ヤクルト）

267,716 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

178,295 伊藤大海（日本ハム）

135,219 平良海馬（西武）

96,276 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

201,145 鈴木昭汰（ロッテ）

174,895 甲斐野央（西武）

164,322 田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

241,915 マチャド（オリックス）

207,016 横山陸人（ロッテ）

159,662 柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

267,672 田宮裕涼（日本ハム）

175,635 若月健矢（オリックス）

146,118 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

332,968 清宮幸太郎（日本ハム）

273,303 ネビン（西武）

193,549 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

254,036 小川龍成（ロッテ）

236,079 太田椋（オリックス）

187,145 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

395,880 栗原陵矢（ソフトバンク）

200,652 郡司裕也（日本ハム）

138,773 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

193,986 友杉篤輝（ロッテ）

187,902 水野達稀（日本ハム）

165,163 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

410,544 万波中正（日本ハム）

337,407 西川史礁（ロッテ）

308,567 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

351,227 レイエス（日本ハム）

250,848 柳田悠岐（ソフトバンク）

154,443 ポランコ（ロッテ）