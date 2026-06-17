







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ピッツバーグ・パイレーツ戦で左膝を痛め、途中交代する事態に見舞われていた。幸いにも深刻な負傷には至らなかったが、ドジャースは今後の大谷の起用について慎重にならざるをえない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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大谷は負傷の程度を確認するため画像検査を受けたが、検査結果に異常はなかった。1試合を欠場した後、ドジャースのスタメンへ復帰し、いきなり先頭打者本塁打を放って存在感を示した。











一見すると大谷は健康な状態に見えるものの、本人はまだ100％ではないことを認めている。そのため、デーブ・ロバーツ監督は「盗塁はさせない」と明言した。



大谷は今季ここまで盗塁6にとどまっている。今季は二刀流でのプレーに重点を置いているため、走塁面では大きな数字を追うよりも、投打の役割を優先している形だ。今後しばらくは、塁上でより慎重に動くことが求められる。



重症化の懸念が消えない大谷についてレビン氏は「今後、ドジャースが彼に許さないプレーがある。怪我のリスクが依然として残っているため、ドジャースは膝が完全に治るまで、彼に盗塁を試みさせない方針だ」と言及した。





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