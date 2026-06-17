







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、昨オフの右足首手術の影響で離脱が続いていたトミー・エドマン内野手がメジャーに復帰した。チームにとって待望の帰還となるが、いきなり大暴れする可能性も十分ありそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



エドマンは昨季を通して患部の痛みに悩まされていたこともあり、昨年11月に手術を受けた。開幕は負傷者リスト（IL）で迎えたが、5月末にマイナーで実戦復帰を果たしていた。











同メディアは「エドマンは3Aでのリハビリ出場を無事に終え、14試合に出場した。この間、打率.275、OPS.743を記録。長打は3本放ち、そのうち1本は本塁打で、3打点を挙げた。また、最後の3試合はすべて安打を記録。リハビリ出場の締めくくりとなった最終戦では3安打、1盗塁、2得点をマークする活躍を見せた」と言及。



続けて、「彼の復帰はドジャースにとって非常に明るいニュースだ。球団としては、彼が完全なコンディションを取り戻した今、本来の実力を存分に発揮してくれることを期待している」と期待を寄せている。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】