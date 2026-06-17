







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の炎症で試合を欠場した後、ローテーション復帰へ「非常に自信がある」と語っている。しかし、デーブ・ロバーツ監督は二刀流での起用に慎重な姿勢を崩さない様子だ。米メディア『スポーツ・キーダ』のコーシャニ・チャタルジー記者が言及した。



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大谷はすでに感触を確かめる軽めの投球を行い、初期の報告は良好だったという。ドジャースは大谷により多くの回復時間を与えるため、直前に調整を加える可能性もあるが、現時点では次回登板へ向かっているようだ。











次回登板の予定は、ドジャースタジアムでは珍しい平日のデーゲームとなる。ロバーツ監督は、大谷が睡眠を好むことに触れながらも「理想的ではないが、日程は日程だ」と語った。その上で休息を取り、登板できるよう準備すると見られている。



さらにロバーツ監督は大谷について「懸念材料がある選手については、当然ながら注意深く見守っていく。繰り返しになるが、彼を危険にさらすことになると思われるなら、先発させることはない」と語った。



心配される大谷の状態についてチャタルジー氏は「彼が次回登板で二刀流をこなすかどうかは未定だ。必要に応じて、リバー・ライアン投手が大谷に代わって先発登板する可能性もある」と言及した。





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