







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間16日に行われたオールスターファン投票の第1回中間発表で4名の選手がトップに立った。中でも、デーブ・ロバーツ監督はアンディ・パヘス外野手、マックス・マンシー内野手の選出を望んでいるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今回の発表では大谷がDH、フレディ・フリーマン内野手が一塁手、マンシーが三塁手、パヘスが外野手部門でそれぞれ暫定1位に。大谷、フリーマンは昨年まで連続出場が続いている一方、マンシーはもしこのままいけば2021年以来3度目、パヘスは初出場ということになる。











同メディアは「パヘスは72試合終了時点で、メジャー全体トップの56打点を記録している。また、守備面でもDRSで14をマークし、規定出場数を満たした中堅手ではメジャー最多タイとなっている。一方のマンシーも67試合でOPS.902を記録し、さらに三塁守備でも安定したプレーを見せている」と、両名はどちらも得票に値する活躍を見せていると紹介。



その上で、「2人ともその評価に値する活躍をしていると思うよ。アンディは昨年、あと一歩で選出を逃した。そしてマックスも最後に選ばれてから数年が経っている。我々はどの球団よりも多くの観客を集めているし、最高のファンベースを持っている。その力が投票結果にも反映されて、彼らを後押ししてくれることを心から願っているよ」というロバーツ監督のコメントを紹介している。





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