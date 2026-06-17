藤枝MYFCは17日、FC町田ゼルビアからFW沼田駿也を完全移籍で獲得したことを発表した。

1999年4月19日生まれで現在27歳の沼田は左ウイング（WG）を主戦場とするプレーヤー。摂津高校や関西大学を経て2022年にレノファ山口FCに入団しプロキャリアをスタート。2023年2月に町田へ完全移籍で加入。翌2024年7月には鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経験し、2025シーズンはローンバックで町田へ復帰。明治安田J1リーグ12試合に出場し、待望のJ1初ゴールも記録したが、今季のJ1百年構想リーグで出場機会はなかった。

藤枝への完全移籍が決定した沼田は両クラブの公式サイトを通じて以下のコメントを残している。

◆藤枝MYFC

「藤枝MYFCに関わる皆さま、はじめまして。FC町田ゼルビアから加入することになりました沼田駿也です。サッカー文化が深く根付く藤枝の地でプレーできること、大変嬉しく光栄に思います。クラブの目標に貢献できるよう全力で戦います。応援よろしくお願いいたします」

◆FC町田ゼルビア

「藤枝MYFCに移籍することになりました。クラブの歴史を変える多くの瞬間を皆さまと共にできたことを誇りに思います。町田で味わったすべての経験が自分を成長させてくれました。これまで支えてくださったすべての皆さまに心から感謝しています。本当にありがとうございました」