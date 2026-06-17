







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはここまで、期待通りの活躍ができていない選手がいる。遊撃レギュラーのムーキー・ベッツ内野手もその一人だが、新戦力を獲得してテコ入れを図るべきだという意見が出てきているようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。



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今季のベッツは日本時間17日終了時点で、39試合、打率.201、7本塁打、18打点といった数字にとどまっている。開幕直後に見舞われた右脇腹負傷や、遊撃の守備負担などが影響して打撃を崩しているのではという見方もされている。











同メディアは「ファンサイデッドのクリストファー・クライン記者は、ドジャースがヒューストン・アストロズの遊撃手であるジェレミー・ペーニャ内野手のトレードに動くべきだと主張している。彼は現在も契約下にあるものの、その契約は2027年に満了するため、トレード市場で魅力的な獲得候補となり得る」と言及。



続けて、「最近のドジャース打線には目立った弱点はほとんどないが、ベッツの打撃成績は大きく落ち込んでいる。ドジャースが彼を二塁や外野へ移した上でペーニャを獲得し、打線の中軸をさらに安定させることができれば、ナショナルリーグのライバル球団にとっては恐ろしい存在になるだろう。特に、アトランタ・ブレーブスやサンディエゴ・パドレスもペーニャのような選手を必要としているだけに、ドジャースが獲得に成功すれば他球団への打撃も大きい」という同記者の見解を伝えている。



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