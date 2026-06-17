







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは17日、元中日ドラゴンズの小笠原慎之介投手と選手契約を結ぶことで合意したと発表した。ナショナルズ傘下のマイナー2Aハリスバーグからの日本球界復帰は2年ぶりとなる。







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小笠原投手は神奈川・東海大相模高校から2016年にドラフト1位で中日に入団。











プロ9年間でタフネス左腕として着実に成長し、2022年には初の2桁となる10勝を挙げ、2024年まで4年連続で規定投球回をクリアした。日本での通算成績は46勝65敗、防御率3.62。



2024年オフにポスティングシステムを利用してワシントン・ナショナルズへ移籍し、MLBに挑戦。



1年目の2025年は主に中継ぎで23試合に登板して1勝1敗、防御率6.98と世界最高峰の壁の厚さに跳ね返された。



昨オフにメジャー40人枠を外れ、今季はマイナー契約で再スタート。3Aと2Aを行き来しながらメジャー復帰を目指していたが、今回日本球界への電撃復帰を決断した。



今季途中からチームに合流する予定で、優勝争いを続ける巨人の先発ローテーション強化の一手として大きな期待が寄せられる。













【動画】小笠原慎之介が赤裸々トーク！渡米1年目の環境に苦戦？「全部が初めてだったので…」

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより











https://www.youtube.com/watch?v=rkFfXsvfjzc&t=269s





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