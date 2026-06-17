







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの山川穂高選手は16日、本拠地・タマホームスタジアム筑後で行われたファーム・リーグ西地区17回戦のオリックス・バファローズ戦に「4番・DH」で先発出場。復調の兆しを見せる先制の2点適時打を放った。









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初回、1死二、三塁の好機で迎えた第1打席。オリックス先発の田嶋大樹投手が投じた初球のカットボールを思いっきり引っ張りこみ、三塁線を破る2点適時打を記録。











初球から迷いなくフルスイング。打球はライン際を鋭く破り、2人の走者が一気に生還した。



山川選手は二軍で打率.286と着実に状態を上げており、一軍復帰へ向けて着々とアピールを続けている。



本塁打王4回・打点王2回・ベストナイン4回・ゴールデングラブ賞1回を誇るパ・リーグを代表するスラッガーが、交流戦明けの起爆剤となるべく二軍で結果を出し続けている。



試合はソフトバンクが6-3で勝利。山川選手の先制打が流れを引き寄せる一打となった。























【動画】迷いなし！山川穂高が初球をフルスイング、三塁線を破る先制2点タイムリー

DAZNベースボールのXより













交流戦後の起爆剤に💣



山川穂高 先制となる

タイムリーヒット！



⚾ソフトバンク×オリックス（ファーム）

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【了】