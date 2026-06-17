大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は16日（日本時間17日）、タンパベイ・レイズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。0-0で迎えた6回裏、均衡を破る今季第15号となるソロ本塁打を放った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が綴った。

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大谷はこの日、レイズ先発のドルー・ラスムセン投手を前に、第1打席では空振り三振、第2打席では二塁ゴロに倒れていた。











ドジャース打線がラスムセンから得点を奪えない中、ドジャース先発のジャスティン・ロブレスキ投手も6回（67球）を投じ、被安打3、奪三振5、無四死球の好投を見せていた。



ロブレスキを援護したいドジャース打線だったが6回、先頭の大谷がラスムセンの初球を捉え、中堅スタンドへ運ぶ先制の第15号ソロ本塁打を放った。



均衡を破る大谷の一発について、カムラス氏は「彼の打撃はますます勢いを増している。今季15号となる本塁打を、バックスクリーン後方427フィート（約130.1メートル）へ放った。ドジャースは1-0でリードし、彼のOPSは.969となった」と綴っている。























【動画】大谷翔平、均衡を破る今季第15号ソロホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













The first run of the game comes on a Shohei Ohtani homer!

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【了】