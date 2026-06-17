これをアウトに…！？阪神の”9年目野手”が鮮やかダイビングキャッチ！正遊…

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阪神タイガースの熊谷敬宥選手は16日、本拠地・阪神甲子園球場で行われたセ・パ交流戦3回戦の埼玉西武ライオンズ戦に「1番・遊撃」で先発出場。横っ飛びのスーパープレーで味方投手を救った。







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4回、1死一塁で打席には6番のアレクサンダー・カナリオ選手を迎えた。阪神先発の才木浩人投手が投じた4球目の直球を捉えて、鋭い打球が遊撃へ飛んだ。











遊撃手の熊谷選手は打球に素早く反応してダイビングキャッチ。体勢を崩しながらも二塁へ矢のような送球で走者をアウトにし、甲子園全体を沸かせた。



「跳んで、捕って、振り返って投げる」を一瞬の出来事に3つのファインプレーが凝縮された圧巻の守備だった。



熊谷選手は10試合連続スタメン出場を果たしており、今季32試合で打率.262と打撃面でも存在感を高めている。



仙台育英高校・立教大学を経て2017年ドラフト3位で入団したプロ9年目の内野手は、今まさにキャリア最充実期を迎えている。



試合は0-1で惜敗に終わったが、熊谷選手の好守は才木投手を援護し、甲子園に詰めかけたファンの記憶に深く刻まれた。























【動画】これを捕るか！熊谷敬宥、ダイビングキャッチで甲子園を沸かせる



DAZNベースボールの公式Xより













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10試合連続スタメンの熊谷敬宥

スーパープレーを披露！

才木を守備で援護！



⚾️阪神×西武

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【了】