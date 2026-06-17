ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）が、ワールドカップデビュー戦で2ゴールを挙げた。

ハーランドは16日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループI第1節のイラク代表戦に先発出場すると、0－0で迎えた29分にダヴィド・メレル・ウォルフェのクロスに飛び込んで先制点をマーク。さらに、1－1で迎えた43分には果敢なプレスから再び勝ち越しゴールを奪い、4－1での勝利に貢献を果たした。

ノルウェー代表にとってはこれが7大会ぶり4度目のW杯出場となったこともあり、ハーランドにとってはこれがW杯初出場となったが、初得点を含めて2得点をマーク。この結果、データサイト『OPTA』によると、ハーランドはノルウェー代表での直近の公式戦11試合連続でゴールを記録しているという。

なお、イギリスメディア『Squawka』によると、ハーランドはこの11試合で22ゴール3アシストを記録しており、計25得点に関与していることが明らかになっている。

また、イギリスメディア『TNT Sports』では、ハーランドはこれまでチャンピオンズリーグ（3ゴール）、ブンデスリーガ（3ゴール）、プレミアリーグ（2ゴール）のデビュー戦でそれぞれゴールを奪ってきたなか、W杯のデビュー戦でもいきなり2ゴールという結果を残したことも伝えられている。

これまでノルウェー代表では通算51試合出場で57ゴールを記録してきたハーランドは、果たしてこのW杯で何得点を挙げることができるのだろうか。

【ハイライト動画】ハーランドがW杯デビュー戦で2ゴール！