







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの工藤泰成投手は16日、本拠地・阪神甲子園球場で行われたセ・パ交流戦3回戦の埼玉西武ライオンズ戦に2番手で登板。三者連続三球三振、いわゆる「イマキュレートイニング」を達成する快投を魅せた。







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7回、先発の才木浩人投手からマウンドを受け継いだ工藤投手。先頭の西川愛也選手、代打・山村崇嘉選手、桑原将志選手の3人を相手に、ボール球を一球も交えることなくすべて3球三振に斬って取った。











投じた球はわずか9球。打者3人全員を「3球で三振」に仕留めるイマキュレートイニングは、球界全体でも滅多に見られない超レアな快挙だ。



最後の桑原選手への3球目は159km/hの快速球で見逃し三振。剛腕ぶりをまざまざと見せつけた。



工藤投手は今季17試合に登板して防御率1.47と安定感は折り紙つきで、リリーフ陣の柱として存在感を高めている。



試合は0-1で惜敗し、悔しい結果となったが、工藤投手のイマキュレートイニング達成は甲子園に詰めかけたファンの記憶に深く刻まれる一幕となった。























【動画】これがイマキュレートイニング！工藤泰成が9球で三者連続三球三振



DAZNベースボールの公式Xより













イマキュレートイニング達成！



工藤泰成 三者連続三球三振！

最後は159km/hのストレート！



⚾️阪神×西武

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【了】