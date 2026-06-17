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ロサンゼルス・ドジャースは今季も負傷者が続出しているが、MLBで2番目の好成績を残し、ナ・リーグ西地区で首位に立っている。圧倒的な戦力を築いているように見えるが、シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手の獲得に動くかもしれない。米メディア『ファン・サイデッド』のクリストファー・クライン記者が言及した。



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カブスはまだ勝率5割を上回っているものの、長い停滞期に入っており、競争の激しいナ・リーグ中地区の状況がワイルドカード争いに重くのしかかっている。地区首位のミルウォーキー・ブルワーズは、すでに手の届かない存在のようにも見える。











もしカブスがさらに順位を落とすなら、今季終了後に契約が満了する鈴木は、有力なトレード候補になる可能性がある。



一方でドジャースは、テオスカー・ヘルナンデス外野手が負傷を抱える中、アンディ・パヘス外野手、カイル・タッカー外野手と並ぶ、実績のある第3の外野手を補強するかもしれない。28歳のライアン・ウォード外野手にも期待はあるが、実績面では鈴木の方がはるかに魅力的だ。



注目の集まる鈴木の動向について、クライン氏は「彼はドジャースにとって明らかな狙いどころだ。日本人とのつながりがあるドジャースは、鈴木にとっても居心地の良い移籍先となる。彼は大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手といった同胞たちが在籍するロースターに加わることになる」と言及した。





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