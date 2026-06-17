新天地での巻き返しが期待された内野手も、セ・リーグへの適応に苦戦。移籍後は打率1割台に沈み、短期間でチームを去ることとなった。［1/6ページ］

わずか4カ月で戦力外となった内野手

佐藤龍世

[caption id="attachment_268785" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の佐藤龍世【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：北海高 - 富士大

・ドラフト：2018年ドラフト7位（西武）

・プロ通算成績：347試合出場、打率.224、13本塁打、70打点

佐藤龍世は、中日ドラゴンズに移籍してわずか4カ月での戦力外通告となった。

埼玉西武ライオンズ時代に新人で開幕一軍入りした佐藤は、52試合の出場で2本塁打、7打点をマーク。将来を期待された。

しかし、翌2020年に不祥事により出場停止処分を受けて低迷すると、プロ3年目の2021年途中に北海道日本ハムファイターズにトレード移籍。

日本ハムでの2年間では1本塁打、10打点の成績に終わり、再び西武にトレード移籍した。

移籍1年目の2023年は、91試合の出場で打率.263、3本塁打、16打点の成績。翌2024年には93試合で打率.244、7本塁打、34打点をマークし、着実に成績を伸ばす。

迎えた昨季はさらなる飛躍を予感させたが、レギュラー白紙のチーム方針の中、一軍昇格を勝ち取れず。シーズン途中の6月に、中日にトレード移籍となった。

同27日に「6番・三塁」でスタメン出場を果たした佐藤は、移籍後初タイムリーを放つなど3打数2安打1打点で勝利に貢献。

しかし、その後は慣れないセ・リーグでの適応に苦しみ、23試合の出場で打率.197、3打点と厳しい数字に終わると、同年オフに戦力外通告。その後、現役引退を表明した。

[caption id="attachment_268789" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の後藤駿太、杉浦稔大、波留敏夫【写真：産経新聞社】[/caption]

高い守備力と豊富な経験を持つ外野手も、打撃面で苦戦。期待された戦力補強とはならず、4年間で目立った結果を残せなかった。［2/6ページ］

“上州のイチロー”の苦闘

後藤駿太

[caption id="attachment_268783" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の後藤駿太【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：前橋商

・ドラフト：2010年ドラフト1位（オリックス）

・プロ通算成績：1042試合出場、打率.216、15本塁打、151打点

後藤駿太はプロ12年目に中日ドラゴンズに移籍したが、思うような成績を残せず4年で戦力外となった。

高校時代に、「上州のイチロー」と呼ばれ注目された後藤。

オリックス・バファローズ時代には、高卒新人外野手として52年ぶりの開幕スタメンを奪取。プロ4年目の2014年には、127試合の出場で打率.280、5本塁打、30打点とキャリアハイの成績を挙げる。

翌2015年には、135試合で打率.234、2本塁打、31打点。プロ7年目の2017年には、129試合で打率.240、2本塁打、27打点の成績を残す。

しかし、2019年に打率.224、1本塁打、22打点の成績をマークして以降は、打率1割台と苦しんだ。

そんな中、2022年7月にトレードで中日に移籍。高い守備力と強肩で印象を残したものの、打撃では低迷した。

トレードされた2022年は4打点、2023年は6打点、2024年は1打点。昨季は22試合で打点0に終わると、同年オフに戦力外通告を受け、引退を決断した。

今季から台湾プロ野球・中信兄弟で打撃コーチに就任し、第二の野球人生を送っている。

[caption id="attachment_268789" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の後藤駿太、杉浦稔大、波留敏夫【写真：産経新聞社】[/caption]

俊足巧打の野手として白羽の矢が立ったものの、新天地では打撃不振に苦しんだ。出場機会は得たが、インパクトは残せなかった。［3/6ページ］

“新庄2世”も低迷

武田健吾

[caption id="attachment_268786" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の武田健吾【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：自由ケ丘高

・ドラフト：2012年ドラフト4位（オリックス）

・プロ通算成績：404試合出場、打率.223、4本塁打、32打点

武田健吾は中日ドラゴンズにシーズン途中で移籍したが、活躍には至らなかった。

俊足と強肩で、新庄2世と注目された武田は、オリックス・バファローズ時代の2017年に攻守で活躍。同年は97試合に出場して、打率.295、2本塁打、14打点の成績でキャリアハイを記録する。

しかし、2019年に6試合の出場で打率.125と低迷すると、同年6月にトレードで中日に移籍。

移籍年は29試合の出場に留まったものの、翌2020年には84試合、移籍3年目の2021年には93試合と出場試合数を増やす。

2021年は、移籍後初本塁打も記録。しかし、平均して打率1割台と低打率がネックとなり、2021年限りで戦力外となった。

そして武田は、同年オフに12球団合同トライアウトを受験。マルチ安打を放ってアピールしたものの、NPB復帰とはならなかった。

その後、武田は三菱重工East硬式野球部に入団。2024年の都市対抗野球で三菱重工Eastの初優勝に貢献し、優秀選手に選ばれた。

[caption id="attachment_268789" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の後藤駿太、杉浦稔大、波留敏夫【写真：産経新聞社】[/caption]

ローテーション入りが期待された左腕も、本来の力を発揮できず苦戦。中日では防御率11点台と誤算に終わった。［4/6ページ］

防御率11点台に沈んだ左腕

小野和義

[caption id="attachment_268788" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の小野和義【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：創価高

・ドラフト：1983年ドラフト1位（近鉄）

・プロ通算成績：284試合登板、82勝78敗4セーブ、防御率4.03

小野和義は晩年に中日ドラゴンズに移籍したが、本来の実力を発揮できなかった。

近鉄バファローズ（現・オリックス・バファローズ）時代の1年目から24試合に登板し、2勝3敗1セーブ、防御率5.29の成績を残した小野。

1986年から89年までは4年連続の2桁勝利をマークし、近鉄投手陣の中心となる。

1990年は左肘故障の影響でわずか3勝に終わるも、翌1991年には12勝4敗、防御率2.86で復活。再び近鉄投手陣の中心になるかに思われた。

しかし、プロ9年目の1992年は左肩痛の影響で未勝利に終わると、翌1993年は1勝に終わって戦力外通告を受けた。

同年に西武ライオンズ（現・埼玉西武ライオンズ）の入団テストを受け契約を勝ち取った小野は、軟投派へとモデルチェンジ。1994年と1995年に7勝ずつを挙げて、見事に復活した。

ところが、移籍3年目は未勝利に終わると、翌1997年の開幕直後にトレードで中日に移籍。

ローテーション入りを期待されたが、8試合の登板で0勝1敗、防御率11.57の成績に終わり、同年限りで引退を表明した。

[caption id="attachment_268789" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の後藤駿太、杉浦稔大、波留敏夫【写真：産経新聞社】[/caption]

日本一経験を持つ実績十分の野手だったが、中日では低迷。加入直後こそ存在感を見せたものの、移籍2年目は戦力になり切れなかった。［5/6ページ］

日本一経験者の誤算

波留敏夫

[caption id="attachment_268784" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の波留敏夫【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：大谷高 - 熊谷組

・ドラフト：1993年ドラフト2位（横浜）

・プロ通算成績：913試合、打率.278、44本塁打、266打点

波留敏夫は中日ドラゴンズに途中加入後、2年で退団となった。

横浜ベイスターズ（現・横浜DeNAベイスターズ）時代は、プロ4年目の1997年に2番打者に定着。翌1998年には106試合に出場し、チームの38年ぶりの日本一に貢献する。

プロ6年目の1999年には、打率.298、15本塁打、70打点、21盗塁でキャリアハイの成績を残すも、翌2000年はけがの影響で60試合の出場に留まり低迷。

迎えたプロ8年目の2001年シーズン途中に、トレードで中日へ移籍することとなった。

同年8月16日の巨人戦では代打で登場し、満塁本塁打を放つ活躍を見せるなど92試合に出場。打率.240、1本塁打、20打点の成績を残す。

そんな中、翌2002年に39試合出場で打率.218、7打点と低迷すると、同年オフに千葉ロッテマリーンズにトレード移籍となった。

しかし、ロッテ移籍1年目の2003年は、50試合の出場で打率.198、5打点。翌2004年は29試合の出場で打率.143、7打点と結果を残せず、同年オフに戦力外通告を受け引退した。

引退後の波留は、横浜、中日で打撃コーチを経験。昨季はオリックス・バファローズの二軍監督を務め、今季は同チームの一軍ヘッドコーチとして活躍している。

[caption id="attachment_268789" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の後藤駿太、杉浦稔大、波留敏夫【写真：産経新聞社】[/caption]

二軍で実績を積み重ねてきた強打者も、移籍後は出場機会に恵まれず。中日ではわずか3試合の出場に終わり、チームを去ることとなった。［6/6ページ］

わずか3試合で終わった強打者

河野亮

[caption id="attachment_268787" align="alignnone" width="1200"] 中日時代の河野亮【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：日大藤沢高

・ドラフト：1989年ドラフト外（ヤクルト）

・プロ通算成績：185試合出場、打率.234、17本塁打、58打点

河野亮は、中日ドラゴンズに途中移籍するも3試合の出場に留まった。

ヤクルトスワローズ（現：東京ヤクルトスワローズ）時代の1993年に、イースタン・リーグで打点王を獲得。1995年には二軍で19本塁打、82打点の打撃二冠を獲得した。

しかし、一軍では6年間でわずか10試合の出場に留まり、1995年オフに交換トレードで福岡ダイエーホークス（現・福岡ソフトバンクホークス）に移籍。

移籍1年目の1996年には、主にDHでの起用で67試合で打率.254、7本塁打、24打点をマークし、覚醒の兆しを見せた。

翌1997年には、57試合に出場。打率は.218と下げるも、2年連続で7本塁打、24打点の成績をマークした。

ところが、1998年は代打起用が中心となり、41試合の出場で打率.255、1本塁打、4打点と低迷。翌1999年のシーズン途中に、中日に移籍した。

シーズン終盤に移籍後初本塁打を放つも、3試合の出場に留まる。すると、同年オフの11月にオリックス・ブルーウェーブ（現：オリックス・バファローズ）に移籍となった。

だが、オリックスではわずか7試合の出場に留まり、翌2001年に現役を引退した。

河野はその後、楽天二軍コーチやロッテの一軍打撃コーチなどを経て、2023年から横浜DeNAのスカウトに就任している。

【了】