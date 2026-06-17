







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、クローザーを務めるエドウィン・ディアス投手が故障離脱している。空いた穴はタナー・スコット投手らでカバーしている状況だが、米メディア『トータルプロスポーツ』が、今後新戦力の獲得に動く可能性について言及している。



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獲得候補に浮上しているのは、ボストン・レッドソックス所属のアロルディス・チャップマン投手。メジャーデビューした2010年から昨季までに通算367セーブ、今季もここまで14セーブを挙げているスター守護神だ。











同メディアは「ファンサイデッドのクリストファー・クライン記者によると、ドジャースはチャップマンの獲得を狙う可能性があるという。38歳の彼は今季ここまで素晴らしい成績を残している一方、チームは厳しいシーズンを送っている。そのため、もしトレード市場に出す決断が下されれば、豊富なプロスペクトを抱えるドジャースは獲得に動ける有力候補となるだろう」と言及。



続けて、「10月のポストシーズンでチャップマン、スコット、そしてディアスによる“三頭体制”のブルペンが実現すれば、ドジャースの投手陣はほぼ攻略不可能な存在になるかもしれない。先発ローテは既に非常に強力であり、今後さらに故障者が復帰して戦力が整う見込みもある。そのため、ブルペンをもう一段階強化できれば、すでに有望なワールドシリーズ（WS）3連覇への挑戦における“最後の仕上げ”となるだろう」という同記者の見解を伝えている。



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