いわきFCは17日、アビスパ福岡からFW道脇豊を育成型期限付き移籍で獲得したことを発表した。移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約により同期間中は福岡とのすべての公式戦に出場できない。

現在20歳の道脇は、ロアッソ熊本のユースチーム在籍中の2022シーズンにトップチームに2種登録され、同年3月には15歳ながら明治安田J2リーグでベンチ入り。同シーズン終了後、クラブ史上初の飛び級でプロ契約を締結し、翌2023シーズンの明治安田J2リーグ開幕戦の栃木SC戦でプロデビューを果たし、18試合に出場。2024年7月には18歳ながら欧州挑戦を決断。ベフェレン（ベルギー2部）に期限付き移籍した。

U－23日本代表にも名を連ねる190センチメートルの大型ストライカーは今年1月にベフェレンからのローンバックとともに、熊本から福岡へ完全移籍。J1百年構想リーグでは13試合出場で1得点を記録していた。

今回の武者修行に際して道脇は両クラブの公式サイトを通じて以下のコメントを残している。

◆いわきFC

「はじめまして！アビスパ福岡から育成型期限付きで加入しました、道脇豊です。自分の得点でチームの勝利に貢献できるよう、全力で戦います。応援よろしくお願いします」

◆アビスパ福岡

「いわきFCに育成型期限付きで加入することになりました。いわきFCで活躍し、ひと回りも二回りも成長した姿をアビサポのみなさんに見せられるように頑張ります！応援よろしくお願いします！」