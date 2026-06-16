







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得が噂されている。何が何でも必要な戦力なのかという見方もないわけではないが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、他球団を勢いづかせないためにも獲得はマストだと言及している。



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同メディアは「ESPNのブラッドフォード・ドゥーリトル記者は、ドジャースがスクーバル獲得に動くべき重要な理由として、『他球団に獲らせないこと』を挙げている」としつつ、「ドジャースはトレード市場で“妨害役”を演じることができる。例としてスクーバルを挙げれば、彼はワールドシリーズ（WS）3連覇に絶対不可欠な存在ではないかもしれない。しかし、もしドジャースが彼を獲得し、他のどのチームも獲得できなければ、優勝確率はさらに高まるだけだ」という同記者の見解を紹介。











続けて、「ドジャースは非常に充実したファームシステムを抱えており、このような大型トレードを成立させるうえで大きな強みとなる。彼のような才能を獲得できるのであれば、トッププロスペクトを1人や2人失うことは十分に見合う代償だ。したがってチームは今夏、彼の獲得のためにあらゆる手段を講じるべきだ」と記している。



全てはタイガースがどう動くか次第だが、仮にスクーバルが市場に出た場合は全力を出した方がいいのかもしれない。



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