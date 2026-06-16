「ファンは活気づいている」村上宗隆、ア・リーグ一塁手で3位！　投票で示…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、16日（日本時間17日）に伝えられたオールスターファン投票の今季初回中間集計で、ア・リーグの一塁手部門で3位につけた。チームの大躍進を象徴する存在になっていると、米メディア『ソックスマシーン』が報じている。

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オールスターのファン投票は、ファンの支持がそのまま数字に表れる人気のバロメーターだ。











各リーグの各ポジションで最多得票を集めた選手が先発出場の権利を手にするため、3位という位置はあと一歩のところまで迫っていることを意味する。



同メディアによると「村上はア・リーグの一塁手の中で3位だが、内野手全体で3番目に多い得票数を集めている」という。



一塁手という枠にとどまらず、リーグの内野手の中でも屈指の支持を得つつあることを示す数字だ。



存在感を放っているのは村上だけではない。



同メディアは、ミゲル・バルガス内野手が三塁手部門で3位、コルソン・モンゴメリー内野手が遊撃手部門で4位、チェイス・メイドロス内野手が二塁手部門で8位につけている」と伝えている。



外野手部門では、サム・アントナッチ外野手が登録された20人中18位と伸び悩んでいるものの、内野陣を中心に複数のポジションで候補が顔を揃えた。



こうした顔ぶれは、長く低迷してきたチームの変化を物語る。



前年の同じ中間集計で上位の支持を集めたホワイトソックスの選手はわずか2人だったが、今季は様相が大きく変わった。



同メディアは「2025年から2026年にかけての進歩は、なかなか目覚ましい」と評している。



背景にあるのは、チームそのものの好調である。



ホワイトソックスは3年連続で100敗を喫したワーストの連鎖を断ち切る勢いを見せており、その中心打者の一人である村上らの活躍が、停滞していたファンの期待を再び押し上げている格好だ。



それを踏まえ、同メディアは「ファンは活気づいている。



他球団のファンも注目し始めている」との見解を示した。



この支持が続けば、村上のオールスターゲーム出場も現実味を帯びてくるだろう。



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