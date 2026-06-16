プロ野球 最新情報

プロ野球の世界では、必然的にドラフト上位指名の選手が注目されやすく、その分結果を求められやすい。しかし、実際にはドラフト下位指名の選手が活躍するケースも多く、チームを支える存在になっているのだ。今回は、ドラフト下位指名から見事な活躍を果たしている野手を取り上げたい。［1/6ページ］

細川成也

[caption id="attachment_262412" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの細川成也【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：明秀学園日立高

・ドラフト：2016年ドラフト5位

昨季成績：108試合、打率.256、20本塁打、58打点

現役ドラフトにより新たな活路を見出した細川成也は、ドラフト5位でプロ入りした選手だ。

明秀学園日立高から2016年ドラフト5位で横浜DeNAベイスターズに入団。ルーキーイヤーにプロ初打席本塁打を放つデビューを飾ったものの、その後は確実性が課題となり、一軍に定着できなかった。

ポテンシャルを発揮しきれず苦しむ中、現役ドラフトで中日ドラゴンズに移籍。この移籍が功を奏し、移籍1年目となる2023年、140試合に出場して24本塁打を記録した。

さらに翌2024年は、全143試合に出場して打率.292、23本塁打の成績をマーク。一発長打だけではなく、課題だった確実性も見事に克服した。

昨季は前半戦こそ苦しんだが、終わってみれば3年連続で20本塁打を達成。主砲としての意地を示した。

ドラフト5位からスタートして苦難を乗り越えた活躍は、ファンに大きな希望を与えている。

[caption id="attachment_269635" align="aligncenter" width="1200"] （左から）細川成也、山本祐大、中野拓夢（写真：産経新聞社）[/caption]

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プロ野球の世界では、必然的にドラフト上位指名の選手が注目されやすく、その分結果を求められやすい。しかし、実際にはドラフト下位指名の選手が活躍するケースも多く、チームを支える存在になっているのだ。今回は、ドラフト下位指名から見事な活躍を果たしている野手を取り上げたい。［2/6ページ］

中野拓夢

[caption id="attachment_260662" align="aligncenter" width="1200"] 阪神の中野拓夢（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：日大山形高 - 東北福祉大 - 三菱自動車岡崎

・ドラフト：2020年ドラフト6位

昨季成績：143試合、打率.282、0本塁打、30打点

阪神タイガースに欠かせない存在の中野拓夢。ドラフト6位指名とは思えない存在感を放っている。

三菱自動車岡崎から2020年ドラフト6位で阪神に入団した中野は、プロ1年目からレギュラーに定着。

同年は135試合に出場して打率.273、30盗塁を記録し、セ・リーグ盗塁王のタイトルに輝いた。

2023年はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表を経験。シーズンではショートからセカンドにコンバート。

同年は143試合フル出場を果たすと、打率は過去最高の.285、さらに164安打で最多安打のタイトルも獲得した。

翌2024年は打撃不振にあえぎ、まさかの打率.232でシーズンを終えた中野。それでも昨季は復活し、143試合の出場で打率.282をマーク。2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。

シュアな打撃と守備、走塁でレギュラーを守り続けている中野は、目に見える数字以上の働きで今後も活躍を続けるだろう。

[caption id="attachment_269635" align="aligncenter" width="1200"] （左から）細川成也、山本祐大、中野拓夢（写真：産経新聞社）[/caption]

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プロ野球の世界では、必然的にドラフト上位指名の選手が注目されやすく、その分結果を求められやすい。しかし、実際にはドラフト下位指名の選手が活躍するケースも多く、チームを支える存在になっているのだ。今回は、ドラフト下位指名から見事な活躍を果たしている野手を取り上げたい。［3/6ページ］

長岡秀樹

[caption id="attachment_269634" align="aligncenter" width="1200"] 東京ヤクルトスワローズの長岡秀樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：八千代松陰高

・ドラフト：2019年ドラフト5位

昨季成績：67試合、打率.243、0本塁打、13打点

2024年にブレイクを果たした長岡秀樹も、ドラフト下位指名からのし上がった1人である。

長岡は八千代松陰高時代から注目されていた存在で、2019年ドラフト5位で東京ヤクルトスワローズ入り。

プロ入り当初は二軍で実戦経験を積み、一軍での出場機会を探っていた。迎えたプロ3年目、開幕スタメンの座を掴み取り、瞬く間にレギュラー定着。

同年は139試合に出場して打率.241、9本塁打の成績を残し、ゴールデン・グラブ賞を受賞する飛躍の年となった。

さらに2024年は全143試合に出場すると、打率.288、163安打の活躍。最多安打のタイトルに輝き、セ・リーグを代表する遊撃手としての地位を確立した。

しかし、昨季は4月に右膝後十字靱帯を損傷して戦線を離脱。67試合の出場にとどまった。

池山隆寛監督1年目の今季、チームを引っ張る立場として、さらなる成績向上が期待される。

[caption id="attachment_269635" align="aligncenter" width="1200"] （左から）細川成也、山本祐大、中野拓夢（写真：産経新聞社）[/caption]

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柳町達

[caption id="attachment_269632" align="aligncenter" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの柳町達（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：慶応高 - 慶応大

・ドラフト：2019年ドラフト5位

昨季成績：131試合、打率.292、6本塁打、50打点

昨季の活躍から一転、不振に陥っている柳町達もまた、ドラフト下位からレギュラーを掴み取った1人だ。

慶応高、慶応大を経て2019年ドラフト5位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ1年目から開幕一軍入りを果たすなど、ポテンシャルの高さを示した。

プロ3年目の2022年、規定打席には到達しなかったものの107試合に出場。巧みなバットコントロールでヒットを積み重ね、打率.277の成績を残した。

本格的なブレイクを果たした昨季は、131試合に出場し初めて規定打席に到達。パ・リーグ2位となる打率.292の好成績をマーク。

さらにパ・リーグトップとなる出塁率.384を叩き出し、最高出塁率のタイトルを獲得した。

今季は春先に打撃不振に陥り、二軍降格を経験した柳町。それでも二軍では別格のパフォーマンスを見せ、一軍合流を果たした。

リーグ3連覇へ向けて、この先必ず柳町の力が必要となってくるだけに、今後の挽回が求められている。

[caption id="attachment_269635" align="aligncenter" width="1200"] （左から）細川成也、山本祐大、中野拓夢（写真：産経新聞社）[/caption]

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山本祐大

[caption id="attachment_269633" align="aligncenter" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの山本祐大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：京都翔英高 - BC・滋賀

・ドラフト：2017年ドラフト9位

昨季成績：104試合、打率.262、3本塁打、41打点

誰もが驚くトレード移籍となった福岡ソフトバンクホークスの山本祐大は、無念の離脱を余儀なくされた。

京都の京都翔英高から独立リーグを経由し、2017年ドラフト会議では横浜DeNAベイスターズから支配下指名で最後となるドラフト9位で指名を受けた山本。

入団後数年間はプロの壁に阻まれ、レギュラーには程遠い状況だったものの、2023年に頭角を現し正捕手として期待される存在となった。

迎えた翌2024年、規定打席到達こそ逃すもバッティングで存在感を放ち、108試合の出場で打率.291の好成績をマーク。

同年は捕手部門のベストナインとゴールデン・グラブ賞をダブル受賞するなど、大きな飛躍を遂げる1年となった。

今季もDeNAの正捕手としてチームに不可欠な存在だったものの、電撃トレードでソフトバンクに移籍。しかし、6月に疲労骨折が判明し、前半戦の復帰は絶望的となった。

それでも、ドラフト9位から這い上がった姿は、プロ野球選手を目指す若者の希望となっているだろう。

[caption id="attachment_269635" align="aligncenter" width="1200"] （左から）細川成也、山本祐大、中野拓夢（写真：産経新聞社）[/caption]

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プロ野球の世界では、必然的にドラフト上位指名の選手が注目されやすく、その分結果を求められやすい。しかし、実際にはドラフト下位指名の選手が活躍するケースも多く、チームを支える存在になっているのだ。今回は、ドラフト下位指名から見事な活躍を果たしている野手を取り上げたい。［6/6ページ］

村林一輝

[caption id="attachment_267450" align="aligncenter" width="1200"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの村林一輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：大塚高

・ドラフト：2015年ドラフト7位

昨季成績：137試合、打率.281、3本塁打、51打点

入団当初は堅実な守備をウリにしていた村林一輝だが、近年はバッティングの成長が目覚ましい。

大塚高から2015年ドラフト7位で東北楽天ゴールデンイーグルス入りを果たした村林。

守備力の高さは早くから評価されていたが、打撃面では苦しみ、一軍定着を果たせないシーズンが続いた。

しかし、プロ8年目の2023年に転機が訪れる。打撃の確実性が向上したことでスタメン起用が増え、同年は98試合の出場で打率.256と確かな進化を見せた。

さらに2024年には139試合に出場し規定打席をクリア。昨季は137試合の出場で打率.281、144安打をマークした。

同年は最多安打のタイトルに加え、三塁手部門のベストナインとゴールデン・グラブ賞にも輝くなど、非の打ち所がない大活躍を見せた。

苦しみ続けた中、入団10年目にしてリーグを代表する選手に上り詰めた村林。今季もチャンスで鮮烈な活躍を見せており、今や不可欠な存在となっている。

【了】