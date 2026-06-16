賛否両論…NPBを経由せずにメジャーに挑戦した選手6人。夢を追い続けた野球…

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シカゴ・ホワイトソックスの西田陸浮がメジャーデビューを果たした今シーズン。近年では西田のようにNPBを経由せずにメジャーデビューを目指す選手も少なくなくなってきている。険しい道のりとなるが、これまでの選手の中には成功事例もある。そこで今回は、NPBを経由せずにメジャーに挑戦した選手を紹介したい。［1/6ページ］

マック鈴木

・投打：右投右打

・身長／体重：191cm／90kg

・生年月日：1975年5月31日

・経歴：滝川二高 - マリナーズ - ロイヤルズ - ロッキーズ - ブルワーズ - ロイヤルズ

・ドラフト：2002年ドラフト2巡目

NPBを経由せず、メジャーデビューした初めての選手となったマック鈴木。メジャー通算6年間で117試合に登板し、16勝を記録した。

滝川二高中退後の1992年にシアトル・マリナーズとマイナー契約を締結。1996年に21歳の若さでメジャーデビューすると、1998年にメジャー初勝利を挙げた。

2000年には32試合（188回2/3）に登板し、8勝10敗、防御率4.34の活躍。その後もメジャーでの登板機会を得ていたが、NPBでのプレーを希望した。

2002年ドラフト2巡目でオリックス・ブルーウェーブ（現バファローズ）に入団。NPB初年度の2003年は29試合（108回1/3）に登板したが、4勝9敗1セーブ、防御率7.06と不本意な結果に終わった。

翌2004年も24試合に登板し1勝6敗、防御率8.57と思うような数字を残せず。2005年は一軍登板なしに終わり、同年オフに戦力外通告を受けた。

以降はメキシコや台湾、日本の独立リーグなど、様々な環境を渡り歩き、プレーを続けた。

シカゴ・ホワイトソックスの西田陸浮がメジャーデビューを果たした今シーズン。近年では西田のようにNPBを経由せずにメジャーデビューを目指す選手も少なくなくなってきている。険しい道のりとなるが、これまでの選手の中には成功事例もある。そこで今回は、NPBを経由せずにメジャーに挑戦した選手を紹介したい。［2/6ページ］

田澤純一

・投打：右投右打

・身長／体重：191cm／90kg

・生年月日：1986年6月6日

・経歴：横浜商科大高 – 新日本石油ENEOS

アマチュアから直接メジャー契約を勝ち取った初めての日本人選手となった田澤純一。一方、有望選手のNPBを経由しないメジャー挑戦に、ドラフト制度の崩壊を懸念する声が挙がるなど、“田澤問題”として大きな話題を集めた。

新日本石油ENEOSでは都市対抗野球で橋戸賞（MVP）を獲得。2008年ドラフトでの上位指名が有力視されていたが、メジャーリーグへの挑戦を表明し、NPB球団に指名を見送るように要請した。

2009年にボストン・レッドソックスとメジャー契約を締結。同年にメジャーデビューを果たすと、2013年には上原浩治らと共に強力ブルペン陣の一角として躍動。

同年は71試合登板、5勝4敗25ホールド、防御率3.16の好成績でワールドシリーズ制覇に貢献した。

翌年も71試合に出場し、防御率2.86と好成績をマーク。その後もレッドソックスのブルペンを支え、2017年以降はマイアミ・マーリンズなど複数球団を渡り歩いた。

2020年7月にはBCリーグ・埼玉武蔵ヒートベアーズに加入。同年は規定が改正され、ドラフト指名の対象となったが、NPB入りとはならなかった。

シカゴ・ホワイトソックスの西田陸浮がメジャーデビューを果たした今シーズン。近年では西田のようにNPBを経由せずにメジャーデビューを目指す選手も少なくなくなってきている。険しい道のりとなるが、これまでの選手の中には成功事例もある。そこで今回は、NPBを経由せずにメジャーに挑戦した選手を紹介したい。［3/6ページ］

多田野数人

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／80kg

・生年月日：1980年4月25日

・経歴：八千代松陰高 - 立教大 - インディアンス

・ドラフト：2007年大学生・社会人ドラフト1巡目

大学卒業後にメジャーに挑戦した多田野数人だが、最終的にドラフト1巡目でNPB入りする結果となった。

八千代松陰高時代にはエースとして甲子園に出場。立教大では大学日本代表に選出されるなど、大きな注目を集めていた。

しかし、ドラフト指名は受けず、クリープランド・インディアンス（現ガーディアンズ）とマイナー契約を締結した。渡米2年目の2004年にメジャーデビュー。

同年は14試合の登板で1勝1敗、防御率4.65を記録したが、翌2005年は1試合の登板に終わるなど、以降はマイナー生活が続いた。

そんな中、2007年大学生・社会人ドラフトにて北海道日本ハムファイターズから1巡目指名を受けNPB入り。

2008年には7勝を挙げるなど、先発投手として一定の働きを見せた。超スローボールを駆使した変幻自在の投球で、2012年には18試合登板、6勝5敗1ホールド、防御率3.70の活躍。

日本ハムでは2014年までプレーを続け、最後は独立リーグ・石川ミリオンスターズで現役を引退した。

シカゴ・ホワイトソックスの西田陸浮がメジャーデビューを果たした今シーズン。近年では西田のようにNPBを経由せずにメジャーデビューを目指す選手も少なくなくなってきている。険しい道のりとなるが、これまでの選手の中には成功事例もある。そこで今回は、NPBを経由せずにメジャーに挑戦した選手を紹介したい。［4/6ページ］

G.G.佐藤

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／98kg

・生年月日：1978年8月9日

・経歴：桐蔭学園高 - 法政大 - 米マイナー

・ドラフト：2003年ドラフト7巡目

マイナーリーグでのプレーを経て、NPB入りを果たしたG.G.佐藤。アメリカでは実績を残せなかったが、NPBでは強打者として活躍した。

法政大では内野手としてプレーしたが、通算1本塁打と目立つ成績を残せず。大学卒業後はフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。

フィリーズ1Aでは捕手にコンバートされプレーを続けたが、メジャーに昇格できないまま帰国。入団テストを受験し、2003年ドラフト7巡目で西武ライオンズから指名を受けた。

NPB初年度から一軍デビューすると、打力を買われ、外野手に転向。2007年には136試合出場、打率.280、25本塁打、69打点の好成績をマークした。

同年から3年連続で20本塁打以上を放つなど長打力を発揮し、西武打線の中軸を担ったが、2010年は故障や不振に悩まされ、53試合の出場にとどまった。

2011年オフに戦力外通告を受けたが、その後もイタリアリーグや千葉ロッテマリーンズなどでプレーを続け、2022年に正式に現役引退を表明した。

シカゴ・ホワイトソックスの西田陸浮がメジャーデビューを果たした今シーズン。近年では西田のようにNPBを経由せずにメジャーデビューを目指す選手も少なくなくなってきている。険しい道のりとなるが、これまでの選手の中には成功事例もある。そこで今回は、NPBを経由せずにメジャーに挑戦した選手を紹介したい。［5/6ページ］

吉川峻平

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／79kg

・生年月日：1995年1月24日

・経歴：関大北陽高 – 関西大 – パナソニック–米マイナー

パナソニックからNPBを経由せず、海を渡った吉川峻平。最終的に3Aまで昇格したが、メジャーに上がることはできず、2023年限りで現役引退を表明した。

関西大では3年春から主戦格となり、4年時には大学日本代表に選出。大学卒業後は社会人野球の名門・パナソニックへ。

入社1年目となる2017年の日本選手権では完封勝利を挙げるなど、早くからドラフト候補として名前を挙げられた。

だが、翌2018年8月、入団交渉を禁じられている期間中に交渉に臨み、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとマイナー契約を締結したことが判明。

これが日本野球連盟の登録規定に反した形となり、社会人野球から事実上の永久追放処分を受けたが、メジャーリーグを目指し、渡米した。

2019年からマイナーリーグでプレーし、2021年には3Aで1試合に登板。しかし、メジャー昇格は叶わず、2022年3月にダイヤモンドバックスを自由契約となった。その後、北米の独立リーグでプレーしたが、2023年限りで現役を退いた。

シカゴ・ホワイトソックスの西田陸浮がメジャーデビューを果たした今シーズン。近年では西田のようにNPBを経由せずにメジャーデビューを目指す選手も少なくなくなってきている。険しい道のりとなるが、これまでの選手の中には成功事例もある。そこで今回は、NPBを経由せずにメジャーに挑戦した選手を紹介したい。［6/6ページ］

加藤豪将

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／88kg

・生年月日：1994年10月8日

・経歴：ランチョバーナード高

MLBドラフト指名による入団を経てメジャーデビューした史上初の選手、及び日本国籍でNPBを経ずにメジャーデビューした史上初の選手が、トロント・ブルージェイズでプレーしていた加藤豪将だ。

両親の仕事の関係で渡米し、リトルリーグで野球を始めた加藤。

2013年に行われたメジャーリーグのドラフト会議で、ニューヨーク・ヤンキースからアーロン・ジャッジに次ぐ2巡目（全体66番目）で指名された。

契約後はマイナーリーグで鍛錬を重ねたが、メジャー昇格はならず、マイナー球団を複数球団渡り歩いた。

それでも2022年、ブルージェイズでついに念願のメジャー昇格を果たし、メジャー初ヒットも記録した。

しかし、定着することは出来ず、最終的に同年は8試合の出場にとどまると、再びメジャーで輝くことは出来ず。

2023年に2022年ドラフト3位で北海道日本ハムファイターズに指名された。日本ハムでは2シーズンプレーし、2024年限りで現役生活に別れを告げた。

【了】