「スーパーヒーロー」今永昇太、1失点の好投！　カブス今季9度目のサヨナ…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、15日（日本時間16日）に行われたコロラド・ロッキーズ戦に先発し、6回途中まで投げて5安打1失点3奪三振と好投した。チームはサヨナラ勝ちで5-4と競り勝ち、今永はこの試合の“スーパーヒーロー”に選ばれたと、米メディア『ブリード・カビー・ブルー』が報じている。

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同メディアは、劇的な勝利を重ねるカブスを「このチームはどうかしている。











今シーズンもどうかしている」と独特の筆致で評した。



1点を追って最終回を迎えながら、最後はサヨナラで決着、そんな展開がもはや珍しくない。



試合の序盤を支えたのが今永だった。



今永は5回2/3を1失点に抑え、終盤の逆転劇の土台を築いた。



派手な決勝打こそなかったが、その安定した投球が評価され、この試合の「スーパーヒーロー」に選ばれている。



打線ではマット・ショー内野手が二度の見せ場を作った。



ショーは6回に勝ち越しの適時三塁打を放ち、さらに9回には押し出しでサヨナラ勝ちを呼び込んでいる。



派手さで言えば、ピート・クロウ＝アームストロング外野手の固め打ちが圧巻だった。



本塁打・三塁打・二塁打・単打を放ち、サイクル安打を記録するほどの暴れっぷりだった。



これでカブスのサヨナラ勝ちは今季9度目。



38勝のうち10勝が最終回での白星で、全体の4分の1以上を占める異常なペースだ。



その勝利の土台を築いた今永が、この試合の“スーパーヒーロー”に選ばれている。



劇的な勝利を量産するカブスの中で、日本人左腕が安定した投球で貢献を続けている。



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