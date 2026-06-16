「100%だと言っている」千賀滉大、約2カ月ぶり先発復帰へ！　メンドーサ監…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手が、16日（日本時間17日）のシンシナティ・レッズ戦で、約2カ月ぶりに先発マウンドへ復帰する。4月下旬以来の実戦登板になると、米メディア『フォックススポーツ』が報じている。

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千賀は腰部の炎症で長期離脱を強いられていた。











離脱前は5先発で0勝4敗、防御率9.00と、本来の姿には程遠い内容だった。



ただ、戦列を離れている間にリハビリを行い、徐々に調子を上げている。



千賀は11日（同12日）にマイナーのダブルAビンガムトンでリハビリ登板を行い、6回を投げて被安打1と好投した。



それでもメッツを率いるカルロス・メンドーサ監督は当初、もう一度リハビリ登板を挟む予定だったという。



復帰が早まったきっかけは、チームメイトの故障だった。



同メディアによると、右腕のクリスチャン・スコット投手が右股関節のインピンジメントで15日に故障者リスト（IL）入りとなり、千賀の復帰が前倒しされたとのこと。



スコットはセントルイス・カージナルス戦で4回2/3を投げ4失点、3被本塁打と打ち込まれ、その後に違和感を訴えていた。



メンドーサ監督は千賀について「彼は準備ができている。



本人は100%だと言っている」と語り、同選手の復帰に自信を見せている。



さらにメンドーサ監督は、千賀がメジャーリーグのマウンドで投げる準備ができていると自ら強く訴えてきたことに触れ、その意欲を「とても良い兆候だ」と評した。



自ら復帰を志願した姿勢を、指揮官は前向きに受け止めているようだ。



約2カ月の雌伏を経て、千賀がメッツの先発ローテーションに帰ってくる。



本人の手応えと指揮官の信頼を背に、復帰初戦でどんな投球を見せるかに、地元ファンの大きな注目が集まっている。



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