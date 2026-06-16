阪神が西武に0－1で敗れた。たったの1点が勝敗を分ける接戦となったが、その決勝点につながった5回の攻防について、16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で出演者が言及した。

先発の才木浩人は5回、先頭の西川愛也に中前打を許して無死一塁。続く投手・武内夏暉の送りバントに対し、2ストライクと追い込みながらも4球目で決められ、一死二塁と得点圏に走者を置く形に。その後、1番・桑原将志に中前適時打を浴び、二塁走者が生還。西武が挙げたこの1点が決勝点となった。

番組MCの真中満氏は、武内の送りバントに対する配球に注目した。才木と捕手・坂本誠志郎の阪神バッテリーは4球続けてストレートを選択。武内は初球を見送り、2球目は空振りして追い込まれたものの、3球目の高めの釣り球を見送り、4球目の外角高めのストレートをきっちりとバントして成功させた。

真中氏はバントする側の視点から、「バント練習はストレートで行うことが多い。パ・リーグでバント慣れしていない武内投手が相手だっただけに、変化球を使う手もあったんじゃないか」と指摘した。この意見に対し、解説の大矢明彦氏も「追い込んだら三振を取りたいケース。そう考えたら変化球を選ぶべきだった」と同調。さらに、「才木には武内に対して少し遠慮があったようにも見えた。高めのストレートでバントを失敗させたいなら、インハイにいくべき。中途半端なコースに入ったことで、結果的に決勝点につながってしまった」と振り返った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』