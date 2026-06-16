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海外からメジャーリーグへ渡る選手にとって、適応は簡単なものではない。ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手も例外ではなく、メジャーリーグの環境や考え方に慣れるまでには時間を要したようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じている。



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佐々木にとって大きな違いの1つは、体の違和感に対する考え方だった。日本では、違和感を訴えた場合でもコーチングスタッフから「誰にでも痛みはある」と受け止められることがあったという。











一方、アメリカでは長期的な問題を避けるため、球団は選手にすぐ状態を申告することを求める。佐々木はこの違いを理解するまでに時間がかかったと明かしている。



佐々木はルーキーシーズンで先発投手として苦しみ、その課題は今季も続いた。自身の不調が細かく分析される環境にも慣れる必要があり、それが自信の欠如につながった可能性もあるとされている。



日本とアメリカで大きく異なる環境について佐々木は「文化の違いについては誰も教えてくれない。そのため、報道陣と話す時、何を求めているのか正直よく分からない。メジャーの考え方をもっと早く知っていれば違う対応ができたはずだし、もう少し理解してもらえたかもしれない」と言及した。





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