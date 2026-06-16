







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は今季、ここまでの成績だけを見れば、キャリア最悪の年を過ごしている。本来の姿を見せられていないが、大谷翔平選手らとオールスターに選出される可能性を残しており、成績以外の側面が評価されているようだ。米メディア『ヤードバーカー』のマイク・J・アスティ記者が言及した。



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ベッツがオールスターに選ばれる可能性がある理由は、ファンが今季の成績に関係なく、フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで行われるMLBオールスターゲームで純粋にベッツを見たいと考えているからだ。











15日（日本時間16日）時点で、ベッツは56万7566票を集め、ナ・リーグ遊撃手部門で2位につけている。ワシントン・ナショナルズのCJ・エイブラムス内野手にわずかに及ばない一方で、シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手を上回っている。



今季序盤の不振だけで、ベッツのキャリア全体やスター性が損なわれるわけではない。しかし、野球殿堂入りに値するキャリアを持つことと、今季のオールスターに選出されるかどうかは別問題だ。



不振に陥っても圧倒的な人気を誇るベッツについて、アスティ氏は「彼が票を集めているのは、明らかに知名度によるものだ。これは、これまでの両リーグの他のポジションの結果を見ても明らかだ」と言及した。





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