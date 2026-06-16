







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、腰の故障で離脱しているタイラー・グラスノー投手が60日間の負傷者リスト（IL）に移行した。キャッチボールすらままならない状況だとされていたが、事態は進展し始めているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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グラスノーは5月上旬の試合中に腰を痛めると、同箇所のけいれんを理由にIL入り。そこからは約1か月が経過しているが、本人は先日「投球動作で体重移動に入ると、何かおかしな感覚がある。投げれば投げるほど、その部分がだんだん悪化してくるんだ」などと回復がスローペースな旨を語ったと伝えられている。











ただ、同メディアは「デーブ・ロバーツ監督によればグラスノーの状態は良好で、既に投球プログラムを段階的に進め始めているという」としつつ、「彼はとても良い状態だ。だから、これから少しずつ負荷を上げていくことになる。それは良いことだよ」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「彼は負傷するまでドジャースで好調なシーズンを送っており、7試合の先発登板で防御率2.72を記録していた。復帰後は、再び先発ローテーションの中心を担う重要な投手としての役割を果たすことになるだろう」と記している。





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