







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、膝の負傷で1試合を欠場した後、シカゴ・ホワイトソックスとのシリーズ第2戦と第3戦でスタメンに復帰した。しかし、本人はまだ万全の状態ではないことを明かしている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷はピッツバーグ・パイレーツ戦で膝の炎症により途中交代し、状態を確認するため画像検査を受けた。幸いにもドジャースにとって深刻な問題ではなく、大谷はすぐに試合に復帰することができた。











それでも、試合に復帰した後、大谷は自身の膝の状態について「今日は100％ではなかった」と説明した。その一方で、今後3〜4日の回復期間があれば、次回登板にはかなり自信を持って臨めるとも語っている。



ドジャースとしては、大谷が今季の投球内容に見合うレベルで、打席でも圧倒的な存在感を放つことを望んでいる。二刀流のスーパースターが好調を続ければ、MVPとサイ・ヤング賞の両方を獲得する可能性もあるだろう。



心配される大谷の負傷についてレビン氏は「現時点では、彼を完全に健康な状態に戻すことが最優先であり、ドジャースは試合ごとに怪我の状態を見極めながら対応せざるを得ない。誰もが望まないのは、彼が長引く怪我に悩まされることであるため、翌日に試合を欠場した時と同様、一定の予防措置が講じられるだろう」と言及した。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】