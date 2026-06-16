







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。ここまで具体的な動きはない中、デーブ・ロバーツ監督が噂に言及したという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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同メディアは「ロバーツ監督はUSAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者とのインタビューで、ドジャースがスクーバルを獲得する可能性について『そんなことになったら、球界中が大騒ぎになるだろうね。でも、我々にはそれができるだけのプロスペクト資産がある。タイガースとそういうトレードを成立させられる数少ない球団の一つが我々なんだ』と笑みを浮かべながらこう話した」と言及。











続けて、「同監督は実際に交渉が進行していることを示唆するような発言は避けたものの、そのコメントはなぜドジャースがスクーバル争奪戦において無視できない存在なのかという現実を浮き彫りにしている。潤沢な資金力、ワールドシリーズ（WS）制覇を目指す明確な競争力、そしてトレードの対価として差し出せる豊富なプロスペクト。そのすべてを兼ね備えている組織は限られているのである」と記している。



仮にスクーバルが市場に出た場合は熾烈な争奪戦が勃発するとの予想が大半だが、ドジャース側がどのようなオファーを用意してくるのかは要注目だ。



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