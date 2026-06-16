2026／27明治安田J1リーグの全日程が16日に発表された。
秋春制に移行する最初のシーズン。2026／27シーズンのJ1リーグは水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド千葉の昇格組を含む全20クラブで争われ、2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。
また、秋春制移行に伴い、2026年12月19日（土）の第20節終了後に約2カ月間のウィンターブレークを挟み、2027年2月13日（土）、同14日に開催の第21節で再開。最終節となる第38節は6月6日（日）に一斉開催される。最終順位の下位3クラブはJ2リーグへ降格することとなる。
今後の日程発表については、6月22日（月）13時にルヴァンカップ、7月1日（水）13時に明治安田Jリーグ（2026年開催分の詳細）の発表を行う予定だ。
日程は以下の通り。
（※）はACLやルヴァンカップに伴う日程変更の可能性あり
◼︎第1節
▼2026年8月7日（金）
横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ（MUFG国立）
ガンバ大阪 vs 浦和レッズ
▼8月8日（土）or9日（日）
柏レイソル vs 水戸ホーリーホック
or FC東京 vs FC町田ゼルビア
26/8/9(日) 東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ
名古屋グランパス vs 清水エスパルス
セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉
アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.
◼︎第2節
▼8月14日（金）
東京ヴェルディ vs 柏レイソル（MUFG国立）
▼8月15日（土）or16日（日）
鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス
水戸ホーリーホック vs ガンバ大阪
浦和レッズ vs サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉 vs FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C.
清水エスパルス vs 横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸 vs FC東京
ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎
アビスパ福岡 vs セレッソ大阪
◼︎第3節
▼8月21日（金）
FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉（MUFG国立）
柏レイソル vs V・ファーレン長崎
▼8月22日（土）or23日（日）
鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡
横浜F・マリノス vs ヴィッセル神戸
名古屋グランパス vs ガンバ大阪
京都サンガF.C. vs 水戸ホーリーホック
セレッソ大阪 vs 清水エスパルス
ファジアーノ岡山 vs 東京ヴェルディ
サンフレッチェ広島 vs 川崎フロンターレ
▼8月23日（日）
FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ（MUFG国立）
◼︎第4節
▼8月29日（土）or30日（日）
水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア
浦和レッズ vs 横浜F・マリノス
東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ vs ジェフユナイテッド千葉
清水エスパルス vs 柏レイソル
名古屋グランパス vs ファジアーノ岡山
京都サンガF.C. vs アビスパ福岡
ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪
V・ファーレン長崎 vs FC東京
◼︎第5節
▼9月2日（水）
水戸ホーリーホック vs 鹿島アントラーズ
ジェフユナイテッド千葉 vs ファジアーノ岡山
東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸
FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス vs 京都サンガF.C.
清水エスパルス vs FC東京
セレッソ大阪 vs 柏レイソル
サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス
アビスパ福岡 vs 浦和レッズ
V・ファーレン長崎 vs ガンバ大阪
◼︎第6節
▼9月5日（土）or6日（日）
鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉 vs ガンバ大阪
26/9/6(日) 柏レイソル vs 横浜F・マリノス
FC東京 vs 京都サンガF.C.
名古屋グランパス vs FC町田ゼルビア
セレッソ大阪 vs 東京ヴェルディ
ヴィッセル神戸 vs V・ファーレン長崎
ファジアーノ岡山 vs サンフレッチェ広島
アビスパ福岡 vs 水戸ホーリーホック
▼9月6日（日）
川崎フロンターレ vs 清水エスパルス（MUFG国立）
◼︎第7節
▼9月12日（土）
FC町田ゼルビア vs 横浜F・マリノス（MUFG国立）
▼9月12日（土）or13日（日）
水戸ホーリーホック vs 川崎フロンターレ
浦和レッズ vs ファジアーノ岡山
東京ヴェルディ vs ジェフユナイテッド千葉
清水エスパルス vs アビスパ福岡
京都サンガF.C. vs 柏レイソル
ガンバ大阪 vs FC東京
ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ
サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪
V・ファーレン長崎 vs 名古屋グランパス
◼︎第8節
▼9月19日（土）
FC東京 vs 名古屋グランパス（MUFG国立）
▼9月19日（土）or20日（日）
浦和レッズ vs 東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア vs 柏レイソル
川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ
横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック
清水エスパルス vs ジェフユナイテッド千葉
ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山 vs 京都サンガF.C.
アビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島
V・ファーレン長崎 vs セレッソ大阪
◼︎第9節
▼10月10日（土）or11日（日）
鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪
水戸ホーリーホック vs 清水エスパルス
ジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎
柏レイソル vs ヴィッセル神戸
FC東京 vs 浦和レッズ
東京ヴェルディ vs サンフレッチェ広島
川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス
京都サンガF.C. vs FC町田ゼルビア
セレッソ大阪 vs 横浜F・マリノス
アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山
◼︎第10節
▼10月17日（土）or18日（日）
鹿島アントラーズ vs V・ファーレン長崎
水戸ホーリーホック vs 浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜F・マリノス
柏レイソル vs 名古屋グランパス
東京ヴェルディ vs FC東京
FC町田ゼルビア vs アビスパ福岡
清水エスパルス vs ガンバ大阪
セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ
ファジアーノ岡山 vs ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C
◼︎第11節
▼10月21日（水）
浦和レッズ vs ジェフユナイテッド千葉
FC東京 vs 柏レイソル
川崎フロンターレ vs ヴィッセル神戸
横浜F・マリノス vs 東京ヴェルディ（MUFG国立）
清水エスパルス vs FC町田ゼルビア
名古屋グランパス vs セレッソ大阪
京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ
ファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホック
アビスパ福岡 vs ガンバ大阪
V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島
◼︎第12節
▼10月24日（土）or25日（日）
鹿島アントラーズ vs 柏レイソル
or 浦和レッズ vs V・ファーレン長崎
26/10/25(日) FC東京 vs 水戸ホーリーホック
東京ヴェルディ vs アビスパ福岡
川崎フロンターレ vs ファジアーノ岡山
名古屋グランパス vs 横浜F・マリノス
ガンバ大阪 vs 京都サンガF.C.
セレッソ大阪 vs ジェフユナイテッド千葉
ヴィッセル神戸 vs FC町田ゼルビア
サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス
◼︎第13節
▼10月31日（土）or11月1日（日）
鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪
水戸ホーリーホック vs サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉 vs アビスパ福岡
柏レイソル vs 浦和レッズ
FC町田ゼルビア vs ガンバ大阪
横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ
京都サンガF.C. vs 清水エスパルス
ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス
ファジアーノ岡山 vs FC東京
V・ファーレン長崎 vs 東京ヴェルディ
◼︎第14節
▼11月7日（土）or8日（日）
ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック
柏レイソル vs 川崎フロンターレ
FC東京 vs 鹿島アントラーズ
FC町田ゼルビア vs サンフレッチェ広島
横浜F・マリノス vs ファジアーノ岡山
清水エスパルス vs 東京ヴェルディ
名古屋グランパス vs 京都サンガF.C.
ガンバ大阪 vs セレッソ大阪
アビスパ福岡 vs V・ファーレン長崎
▼11月8日（日）
ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ （MUFG国立）
◼︎第15節
▼11月21日（土）or22日（日）
鹿島アントラーズ vs 清水エスパルス
柏レイソル vs ジェフユナイテッド千葉
東京ヴェルディ vs 名古屋グランパス
FC町田ゼルビア vs V・ファーレン長崎
川崎フロンターレ vs アビスパ福岡
京都サンガF.C. vs 浦和レッズ
ガンバ大阪 vs ファジアーノ岡山
セレッソ大阪 vs FC東京
ヴィッセル神戸 vs 水戸ホーリーホック
サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス
◼︎第16節
▼11月25日（水）
水戸ホーリーホック vs 東京ヴェルディ
浦和レッズ vs セレッソ大阪
ジェフユナイテッド千葉 vs 名古屋グランパス
FC東京 vs サンフレッチェ広島
ファジアーノ岡山 vs 清水エスパルス
アビスパ福岡 vs 横浜F・マリノス
V・ファーレン長崎 vs 川崎フロンターレ
▼未定
鹿島アントラーズ vs FC町田ゼルビア
京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸
ガンバ大阪 vs 柏レイソル
◼︎第17節
▼11月28日（土）or29日（日）
鹿島アントラーズ vs ファジアーノ岡山
水戸ホーリーホック vs V・ファーレン長崎
柏レイソル vs サンフレッチェ広島
FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ
川崎フロンターレ vs ガンバ大阪
横浜F・マリノス vs FC東京
清水エスパルス vs 浦和レッズ
名古屋グランパス vs アビスパ福岡
京都サンガF.C. vs セレッソ大阪
ヴィッセル神戸 vs ジェフユナイテッド千葉
◼︎第18節
▼12月4日（金）
FC東京 vs 川崎フロンターレ（MUFG国立）
▼12月5日（土）or6日（日）
浦和レッズ vs 名古屋グランパス
ジェフユナイテッド千葉 vs 鹿島アントラーズ
柏レイソル vs アビスパ福岡
東京ヴェルディ vs 京都サンガF.C.
FC町田ゼルビア vs ファジアーノ岡山
ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス
セレッソ大阪 vs 水戸ホーリーホック
サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎 vs 清水エスパルス
◼︎第19節
▼12月12日（土）or13日（日）
浦和レッズ vs 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス vs V・ファーレン長崎
清水エスパルス vs ヴィッセル神戸
名古屋グランパス vs 水戸ホーリーホック
京都サンガF.C. vs ジェフユナイテッド千葉
ガンバ大阪 vs 東京ヴェルディ
セレッソ大阪 vs FC町田ゼルビア
ファジアーノ岡山 vs 柏レイソル
サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ
アビスパ福岡 vs FC東京
◼︎第20節
▼12月19日（土）
鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ（MUFG国立）
水戸ホーリーホック vs FC東京
ジェフユナイテッド千葉 vs セレッソ大阪
川崎フロンターレ vs 柏レイソル
名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島
京都サンガF.C. vs ファジアーノ岡山
ガンバ大阪 vs FC町田ゼルビア
ヴィッセル神戸 vs 横浜F・マリノス
アビスパ福岡 vs 清水エスパルス
V・ファーレン長崎 vs 浦和レッズ
◼︎第21節
▼2027年2月13日（土）or14日（日）
鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック
柏レイソル vs 清水エスパルス
FC町田ゼルビア vs ジェフユナイテッド千葉
名古屋グランパス vs FC東京
京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス
セレッソ大阪 vs ガンバ大阪
ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ
サンフレッチェ広島 vs ファジアーノ岡山
V・ファーレン長崎 vs アビスパ福岡
▼2027年2月14日（日）
東京ヴェルディ vs 浦和レッズ（MUFG国立）
◼︎第22節
▼2027年2月20日（土）
FC東京 vs V・ファーレン長崎（MUFG国立）
▼2月20日（土）or21日（日）
水戸ホーリーホック vs 柏レイソル
浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ
ジェフユナイテッド千葉 vs 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア
清水エスパルス vs 京都サンガF.C.
セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山 vs ガンバ大阪
サンフレッチェ広島 vs 東京ヴェルディ
アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス
◼︎第23節
▼2月27日（土）
川崎フロンターレ vs FC町田ゼルビア（MUFG国立）
▼2月27日（土）or28日（日）
水戸ホーリーホック vs ヴィッセル神戸
or ジェフユナイテッド千葉 vs FC東京
27/2/28(日) 横浜F・マリノス vs セレッソ大阪
清水エスパルス vs サンフレッチェ広島
名古屋グランパス vs 浦和レッズ
京都サンガF.C. vs 東京ヴェルディ
ガンバ大阪 vs アビスパ福岡
ファジアーノ岡山 vs 鹿島アントラーズ
V・ファーレン長崎 vs 柏レイソル
◼︎第24節
▼3月6日（土）
東京ヴェルディ vs 横浜F・マリノス（MUFG国立）
▼3月6日（土）or7日（日）
鹿島アントラーズ vs ジェフユナイテッド千葉
FC町田ゼルビア vs 清水エスパルス
川崎フロンターレ vs 浦和レッズ
京都サンガF.C. vs FC東京
ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス
セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 vs ファジアーノ岡山
アビスパ福岡 vs 柏レイソル
V・ファーレン長崎 vs 水戸ホーリーホック
◼︎第25節
▼3月10日（水）
水戸ホーリーホック vs セレッソ大阪
浦和レッズ vs FC東京
ジェフユナイテッド千葉 vs 東京ヴェルディ
清水エスパルス vs 川崎フロンターレ
名古屋グランパス vs V・ファーレン長崎
ファジアーノ岡山 vs 横浜F・マリノス
サンフレッチェ広島 vs アビスパ福岡
柏レイソル vs 京都サンガF.C.（※）
FC町田ゼルビア vs 鹿島アントラーズ（※）
ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪（※）
◼︎第26節
▼3月13日（土）or14日（日）
FC東京 vs セレッソ大阪
東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック
FC町田ゼルビア vs 名古屋グランパス
横浜F・マリノス vs アビスパ福岡
鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島（※）
柏レイソル vs ファジアーノ岡山（※）
京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ（※）
ガンバ大阪 vs V・ファーレン長崎（※）
ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス（※）
▼3月14日（日）
ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ（MUFG国立）
◼︎第27節
▼3月20日（土）or21日（日・祝）
柏レイソル vs 東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア vs 水戸ホーリーホック
川崎フロンターレ vs FC東京
横浜F・マリノス vs 浦和レッズ
名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸
セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.
サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪
アビスパ福岡 vs ジェフユナイテッド千葉
V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山
▼3月21日（日・祝）
清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ（MUFG国立）
◼︎第28節
▼4月3日（土）or4日（日）
鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス
水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉
浦和レッズ vs 清水エスパルス
柏レイソル vs セレッソ大阪
FC東京 vs アビスパ福岡
東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア
京都サンガF.C. vs V・ファーレン長崎
ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ
ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島
ファジアーノ岡山 vs 名古屋グランパス
◼︎第29節
▼4月9日（金）
セレッソ大阪 vs アビスパ福岡
▼4月10日（土）or11日（日）
浦和レッズ vs 柏レイソル
ジェフユナイテッド千葉 vs 京都サンガF.C.
FC東京 vs ファジアーノ岡山
東京ヴェルディ vs ガンバ大阪
FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸
川崎フロンターレ vs V・ファーレン長崎
横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島
清水エスパルス vs 水戸ホーリーホック
名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ
◼︎第30節
▼4月16日（金）
サンフレッチェ広島 vs FC東京
▼4月17日（土）or18日（日）
水戸ホーリーホック vs 京都サンガF.C.
川崎フロンターレ vs 東京ヴェルディ
横浜F・マリノス vs 柏レイソル
清水エスパルス vs 名古屋グランパス
ガンバ大阪 vs ジェフユナイテッド千葉
セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ
ファジアーノ岡山 vs 浦和レッズ
アビスパ福岡 vs FC町田ゼルビア
V・ファーレン長崎 vs ヴィッセル神戸
◼︎第31節
▼4月24日（土）or25日（日）
浦和レッズ vs 水戸ホーリーホック
FC東京 vs 横浜F・マリノス
東京ヴェルディ vs 清水エスパルス
名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ
ファジアーノ岡山 vs セレッソ大阪
サンフレッチェ広島 vs FC町田ゼルビア
V・ファーレン長崎 vs ジェフユナイテッド千葉
鹿島アントラーズ vs 京都サンガF.C.（※）
柏レイソル vs ガンバ大阪（※）
ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡（※）
◼︎第32節
▼4月29日（木・祝）
浦和レッズ vs FC町田ゼルビア
ジェフユナイテッド千葉 vs サンフレッチェ広島
川崎フロンターレ vs 水戸ホーリーホック
横浜F・マリノス vs 名古屋グランパス
清水エスパルス vs ファジアーノ岡山
セレッソ大阪 vs V・ファーレン長崎
アビスパ福岡 vs 東京ヴェルディ
鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸（※）
柏レイソル vs FC東京（※）
京都サンガF.C. vs ガンバ大阪（※）
◼︎第33節
▼5月3日（月・祝）or4日（火・祝）
水戸ホーリーホック vs アビスパ福岡
FC東京 vs 清水エスパルス
東京ヴェルディ vs セレッソ大阪
名古屋グランパス vs ジェフユナイテッド千葉
ファジアーノ岡山 vs 川崎フロンターレ
サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ
V・ファーレン長崎 vs 横浜F・マリノス
FC町田ゼルビア vs 京都サンガF.C.（※）
ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ（※）
ヴィッセル神戸 vs 柏レイソル（※）
◼︎第34節
▼5月9日（日）
鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ（※）
水戸ホーリーホック vs ファジアーノ岡山（※）
浦和レッズ vs ヴィッセル神戸（※）
ジェフユナイテッド千葉 vs 清水エスパルス（※）
柏レイソル vs FC町田ゼルビア（※）
FC東京 vs 東京ヴェルディ（※）
横浜F・マリノス vs ガンバ大阪（※）
セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス（※）
サンフレッチェ広島 vs V・ファーレン長崎（※）
アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C.（※）
◼︎第35節
▼5月15日（土）or16日（日）
浦和レッズ vs アビスパ福岡
川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス
清水エスパルス vs セレッソ大阪
名古屋グランパス vs 柏レイソル
京都サンガF.C. vs サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 vs 東京ヴェルディ
ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉
V・ファーレン長崎 vs 鹿島アントラーズ
FC町田ゼルビア vs FC東京（※）
ガンバ大阪 vs 水戸ホーリーホック（※）
◼︎第36節
▼5月22日（土）or23日（日）
水戸ホーリーホック vs 名古屋グランパス
浦和レッズ vs 京都サンガF.C.
ジェフユナイテッド千葉 vs ヴィッセル神戸
FC東京 vs ガンバ大阪
東京ヴェルディ vs V・ファーレン長崎
川崎フロンターレ vs セレッソ大阪
横浜F・マリノス vs 清水エスパルス
ファジアーノ岡山 vs FC町田ゼルビア
サンフレッチェ広島 vs 柏レイソル
アビスパ福岡 vs 鹿島アントラーズ
◼︎第37節
▼5月29日（土）or30日（日）
柏レイソル vs 鹿島アントラーズ
FC東京 vs ヴィッセル神戸
東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山
横浜F・マリノス vs ジェフユナイテッド千葉
京都サンガF.C. vs 名古屋グランパス
ガンバ大阪 vs 清水エスパルス
セレッソ大阪 vs 浦和レッズ
サンフレッチェ広島 vs 水戸ホーリーホック
アビスパ福岡 vs 川崎フロンターレ
V・ファーレン長崎 vs FC町田ゼルビア
◼︎第38節
▼6月6日（日）
鹿島アントラーズ vs FC東京
水戸ホーリーホック vs 横浜F・マリノス
浦和レッズ vs ガンバ大阪
ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル
FC町田ゼルビア vs セレッソ大阪
川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島
清水エスパルス vs V・ファーレン長崎
名古屋グランパス vs 東京ヴェルディ
ヴィッセル神戸 vs 京都サンガF.C.
ファジアーノ岡山 vs アビスパ福岡