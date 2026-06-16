　2026／27明治安田J1リーグの全日程が16日に発表された。

　秋春制に移行する最初のシーズン。2026／27シーズンのJ1リーグは水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド千葉の昇格組を含む全20クラブで争われ、2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。

　また、秋春制移行に伴い、2026年12月19日（土）の第20節終了後に約2カ月間のウィンターブレークを挟み、2027年2月13日（土）、同14日に開催の第21節で再開。最終節となる第38節は6月6日（日）に一斉開催される。最終順位の下位3クラブはJ2リーグへ降格することとなる。

　今後の日程発表については、6月22日（月）13時にルヴァンカップ、7月1日（水）13時に明治安田Jリーグ（2026年開催分の詳細）の発表を行う予定だ。

　日程は以下の通り。
（※）はACLやルヴァンカップに伴う日程変更の可能性あり

◼︎第1節
▼2026年8月7日（金）
横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ（MUFG国立）
ガンバ大阪　vs　浦和レッズ

▼8月8日（土）or9日（日）
柏レイソル　vs　水戸ホーリーホック
or FC東京　vs　FC町田ゼルビア
26/8/9(日) 東京ヴェルディ　vs　川崎フロンターレ
名古屋グランパス　vs　清水エスパルス
セレッソ大阪　vs　ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島　vs　ジェフユナイテッド千葉
アビスパ福岡　vs　ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎　vs　京都サンガF.C.

◼︎第2節
▼8月14日（金）
東京ヴェルディ　vs　柏レイソル（MUFG国立）

▼8月15日（土）or16日（日）
鹿島アントラーズ　vs　名古屋グランパス
水戸ホーリーホック　vs　ガンバ大阪
浦和レッズ　vs　サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉　vs　FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ　vs　京都サンガF.C.
清水エスパルス　vs　横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸　vs　FC東京
ファジアーノ岡山　vs　V・ファーレン長崎
アビスパ福岡　vs　セレッソ大阪

◼︎第3節
▼8月21日（金）
FC東京　vs　ジェフユナイテッド千葉（MUFG国立）
柏レイソル　vs　V・ファーレン長崎

▼8月22日（土）or23日（日）
鹿島アントラーズ　vs　アビスパ福岡
横浜F・マリノス　vs　ヴィッセル神戸
名古屋グランパス　vs　ガンバ大阪
京都サンガF.C.　vs　水戸ホーリーホック
セレッソ大阪　vs　清水エスパルス
ファジアーノ岡山　vs　東京ヴェルディ
サンフレッチェ広島　vs　川崎フロンターレ

▼8月23日（日）
FC町田ゼルビア　vs　浦和レッズ（MUFG国立）

◼︎第4節
▼8月29日（土）or30日（日）
水戸ホーリーホック　vs　FC町田ゼルビア
浦和レッズ　vs　横浜F・マリノス
東京ヴェルディ　vs　鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ　vs　ジェフユナイテッド千葉
清水エスパルス　vs　柏レイソル
名古屋グランパス　vs　ファジアーノ岡山
京都サンガF.C.　vs　アビスパ福岡
ガンバ大阪　vs　サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸　vs　セレッソ大阪
V・ファーレン長崎　vs　FC東京

◼︎第5節
▼9月2日（水）
水戸ホーリーホック　vs　鹿島アントラーズ
ジェフユナイテッド千葉　vs　ファジアーノ岡山
東京ヴェルディ　vs　ヴィッセル神戸
FC町田ゼルビア　vs　川崎フロンターレ
横浜F・マリノス　vs　京都サンガF.C.
清水エスパルス　vs　FC東京
セレッソ大阪　vs　柏レイソル
サンフレッチェ広島　vs　名古屋グランパス
アビスパ福岡　vs　浦和レッズ
V・ファーレン長崎　vs　ガンバ大阪

◼︎第6節
▼9月5日（土）or6日（日）
鹿島アントラーズ　vs　浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉　vs　ガンバ大阪
26/9/6(日) 柏レイソル　vs　横浜F・マリノス
FC東京　vs　京都サンガF.C.
名古屋グランパス　vs　FC町田ゼルビア
セレッソ大阪　vs　東京ヴェルディ
ヴィッセル神戸　vs　V・ファーレン長崎
ファジアーノ岡山　vs　サンフレッチェ広島
アビスパ福岡　vs　水戸ホーリーホック

▼9月6日（日）
川崎フロンターレ　vs　清水エスパルス（MUFG国立）

◼︎第7節
▼9月12日（土）
FC町田ゼルビア　vs　横浜F・マリノス（MUFG国立）

▼9月12日（土）or13日（日）
水戸ホーリーホック　vs　川崎フロンターレ
浦和レッズ　vs　ファジアーノ岡山
東京ヴェルディ　vs　ジェフユナイテッド千葉
清水エスパルス　vs　アビスパ福岡
京都サンガF.C.　vs　柏レイソル
ガンバ大阪　vs　FC東京
ヴィッセル神戸　vs　鹿島アントラーズ
サンフレッチェ広島　vs　セレッソ大阪
V・ファーレン長崎　vs　名古屋グランパス

◼︎第8節
▼9月19日（土）
FC東京　vs　名古屋グランパス（MUFG国立）

▼9月19日（土）or20日（日）
浦和レッズ　vs　東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア　vs　柏レイソル
川崎フロンターレ　vs　鹿島アントラーズ
横浜F・マリノス　vs　水戸ホーリーホック
清水エスパルス　vs　ジェフユナイテッド千葉
ガンバ大阪　vs　ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山　vs　京都サンガF.C.
アビスパ福岡　vs　サンフレッチェ広島
V・ファーレン長崎　vs　セレッソ大阪

◼︎第9節
▼10月10日（土）or11日（日）
鹿島アントラーズ　vs　ガンバ大阪
水戸ホーリーホック　vs　清水エスパルス
ジェフユナイテッド千葉　vs　V・ファーレン長崎
柏レイソル　vs　ヴィッセル神戸
FC東京　vs　浦和レッズ
東京ヴェルディ　vs　サンフレッチェ広島
川崎フロンターレ　vs　名古屋グランパス
京都サンガF.C.　vs　FC町田ゼルビア
セレッソ大阪　vs　横浜F・マリノス
アビスパ福岡　vs　ファジアーノ岡山

◼︎第10節
▼10月17日（土）or18日（日）
鹿島アントラーズ　vs　V・ファーレン長崎
水戸ホーリーホック　vs　浦和レッズ
ジェフユナイテッド千葉　vs　横浜F・マリノス
柏レイソル　vs　名古屋グランパス
東京ヴェルディ　vs　FC東京
FC町田ゼルビア　vs　アビスパ福岡
清水エスパルス　vs　ガンバ大阪
セレッソ大阪　vs　川崎フロンターレ
ファジアーノ岡山　vs　ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島　vs　京都サンガF.C

◼︎第11節
▼10月21日（水）
浦和レッズ　vs　ジェフユナイテッド千葉
FC東京　vs　柏レイソル
川崎フロンターレ　vs　ヴィッセル神戸
横浜F・マリノス　vs　東京ヴェルディ（MUFG国立）
清水エスパルス　vs　FC町田ゼルビア
名古屋グランパス　vs　セレッソ大阪
京都サンガF.C.　vs　鹿島アントラーズ
ファジアーノ岡山　vs　水戸ホーリーホック
アビスパ福岡　vs　ガンバ大阪
V・ファーレン長崎　vs　サンフレッチェ広島

◼︎第12節
▼10月24日（土）or25日（日）
鹿島アントラーズ　vs　柏レイソル
or 浦和レッズ　vs　V・ファーレン長崎
26/10/25(日) FC東京　vs　水戸ホーリーホック
東京ヴェルディ　vs　アビスパ福岡
川崎フロンターレ　vs　ファジアーノ岡山
名古屋グランパス　vs　横浜F・マリノス
ガンバ大阪　vs　京都サンガF.C.
セレッソ大阪　vs　ジェフユナイテッド千葉
ヴィッセル神戸　vs　FC町田ゼルビア
サンフレッチェ広島　vs　清水エスパルス

◼︎第13節
▼10月31日（土）or11月1日（日）
鹿島アントラーズ　vs　セレッソ大阪
水戸ホーリーホック　vs　サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉　vs　アビスパ福岡
柏レイソル　vs　浦和レッズ
FC町田ゼルビア　vs　ガンバ大阪
横浜F・マリノス　vs　川崎フロンターレ
京都サンガF.C.　vs　清水エスパルス
ヴィッセル神戸　vs　名古屋グランパス
ファジアーノ岡山　vs　FC東京
V・ファーレン長崎　vs　東京ヴェルディ

◼︎第14節
▼11月7日（土）or8日（日）
ジェフユナイテッド千葉　vs　水戸ホーリーホック
柏レイソル　vs　川崎フロンターレ
FC東京　vs　鹿島アントラーズ
FC町田ゼルビア　vs　サンフレッチェ広島
横浜F・マリノス　vs　ファジアーノ岡山
清水エスパルス　vs　東京ヴェルディ
名古屋グランパス　vs　京都サンガF.C.
ガンバ大阪　vs　セレッソ大阪
アビスパ福岡　vs　V・ファーレン長崎

▼11月8日（日）
ヴィッセル神戸　vs　浦和レッズ （MUFG国立）

◼︎第15節
▼11月21日（土）or22日（日）
鹿島アントラーズ　vs　清水エスパルス
柏レイソル　vs　ジェフユナイテッド千葉
東京ヴェルディ　vs　名古屋グランパス
FC町田ゼルビア　vs　V・ファーレン長崎
川崎フロンターレ　vs　アビスパ福岡
京都サンガF.C.　vs　浦和レッズ
ガンバ大阪　vs　ファジアーノ岡山
セレッソ大阪　vs　FC東京
ヴィッセル神戸　vs　水戸ホーリーホック
サンフレッチェ広島　vs　横浜F・マリノス

◼︎第16節
▼11月25日（水）
水戸ホーリーホック　vs　東京ヴェルディ
浦和レッズ　vs　セレッソ大阪
ジェフユナイテッド千葉　vs　名古屋グランパス
FC東京　vs　サンフレッチェ広島
ファジアーノ岡山　vs　清水エスパルス
アビスパ福岡　vs　横浜F・マリノス
V・ファーレン長崎　vs　川崎フロンターレ

▼未定
鹿島アントラーズ　vs　FC町田ゼルビア
京都サンガF.C.　vs　ヴィッセル神戸
ガンバ大阪　vs　柏レイソル

◼︎第17節
▼11月28日（土）or29日（日）
鹿島アントラーズ　vs　ファジアーノ岡山
水戸ホーリーホック　vs　V・ファーレン長崎
柏レイソル　vs　サンフレッチェ広島
FC町田ゼルビア　vs　東京ヴェルディ
川崎フロンターレ　vs　ガンバ大阪
横浜F・マリノス　vs　FC東京
清水エスパルス　vs　浦和レッズ
名古屋グランパス　vs　アビスパ福岡
京都サンガF.C.　vs　セレッソ大阪
ヴィッセル神戸　vs　ジェフユナイテッド千葉

◼︎第18節
▼12月4日（金）
FC東京　vs　川崎フロンターレ（MUFG国立）

▼12月5日（土）or6日（日）
浦和レッズ　vs　名古屋グランパス
ジェフユナイテッド千葉　vs　鹿島アントラーズ
柏レイソル　vs　アビスパ福岡
東京ヴェルディ　vs　京都サンガF.C.
FC町田ゼルビア　vs　ファジアーノ岡山
ガンバ大阪　vs　横浜F・マリノス
セレッソ大阪　vs　水戸ホーリーホック
サンフレッチェ広島　vs　ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎　vs　清水エスパルス

◼︎第19節
▼12月12日（土）or13日（日）
浦和レッズ　vs　川崎フロンターレ
横浜F・マリノス　vs　V・ファーレン長崎
清水エスパルス　vs　ヴィッセル神戸
名古屋グランパス　vs　水戸ホーリーホック
京都サンガF.C.　vs　ジェフユナイテッド千葉
ガンバ大阪　vs　東京ヴェルディ
セレッソ大阪　vs　FC町田ゼルビア
ファジアーノ岡山　vs　柏レイソル
サンフレッチェ広島　vs　鹿島アントラーズ
アビスパ福岡　vs　FC東京

◼︎第20節
▼12月19日（土）
鹿島アントラーズ　vs　東京ヴェルディ（MUFG国立）
水戸ホーリーホック　vs　FC東京
ジェフユナイテッド千葉　vs　セレッソ大阪
川崎フロンターレ　vs　柏レイソル
名古屋グランパス　vs　サンフレッチェ広島
京都サンガF.C.　vs　ファジアーノ岡山
ガンバ大阪　vs　FC町田ゼルビア
ヴィッセル神戸　vs　横浜F・マリノス
アビスパ福岡　vs　清水エスパルス
V・ファーレン長崎　vs　浦和レッズ

◼︎第21節
▼2027年2月13日（土）or14日（日）
鹿島アントラーズ　vs　水戸ホーリーホック
柏レイソル　vs　清水エスパルス
FC町田ゼルビア　vs　ジェフユナイテッド千葉
名古屋グランパス　vs　FC東京
京都サンガF.C.　vs　横浜F・マリノス
セレッソ大阪　vs　ガンバ大阪
ヴィッセル神戸　vs　川崎フロンターレ
サンフレッチェ広島　vs　ファジアーノ岡山
V・ファーレン長崎　vs　アビスパ福岡

▼2027年2月14日（日）
東京ヴェルディ　vs　浦和レッズ（MUFG国立）

◼︎第22節
▼2027年2月20日（土）
FC東京　vs　V・ファーレン長崎（MUFG国立）

▼2月20日（土）or21日（日）
水戸ホーリーホック　vs　柏レイソル
浦和レッズ　vs　鹿島アントラーズ
ジェフユナイテッド千葉　vs　川崎フロンターレ
横浜F・マリノス　vs　FC町田ゼルビア
清水エスパルス　vs　京都サンガF.C.
セレッソ大阪　vs　ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山　vs　ガンバ大阪
サンフレッチェ広島　vs　東京ヴェルディ
アビスパ福岡　vs　名古屋グランパス

◼︎第23節
▼2月27日（土）
川崎フロンターレ　vs　FC町田ゼルビア（MUFG国立）

▼2月27日（土）or28日（日）
水戸ホーリーホック　vs　ヴィッセル神戸
or ジェフユナイテッド千葉　vs　FC東京
27/2/28(日) 横浜F・マリノス　vs　セレッソ大阪
清水エスパルス　vs　サンフレッチェ広島
名古屋グランパス　vs　浦和レッズ
京都サンガF.C.　vs　東京ヴェルディ
ガンバ大阪　vs　アビスパ福岡
ファジアーノ岡山　vs　鹿島アントラーズ
V・ファーレン長崎　vs　柏レイソル

◼︎第24節
▼3月6日（土）
東京ヴェルディ　vs　横浜F・マリノス（MUFG国立）

▼3月6日（土）or7日（日）
鹿島アントラーズ　vs　ジェフユナイテッド千葉
FC町田ゼルビア　vs　清水エスパルス
川崎フロンターレ　vs　浦和レッズ
京都サンガF.C.　vs　FC東京
ガンバ大阪　vs　名古屋グランパス
セレッソ大阪　vs　サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸　vs　ファジアーノ岡山
アビスパ福岡　vs　柏レイソル
V・ファーレン長崎　vs　水戸ホーリーホック

◼︎第25節
▼3月10日（水）
水戸ホーリーホック　vs　セレッソ大阪
浦和レッズ　vs　FC東京
ジェフユナイテッド千葉　vs　東京ヴェルディ
清水エスパルス　vs　川崎フロンターレ
名古屋グランパス　vs　V・ファーレン長崎
ファジアーノ岡山　vs　横浜F・マリノス
サンフレッチェ広島　vs　アビスパ福岡

柏レイソル　vs　京都サンガF.C.（※）
FC町田ゼルビア　vs　鹿島アントラーズ（※）
ヴィッセル神戸　vs　ガンバ大阪（※）

◼︎第26節
▼3月13日（土）or14日（日）
FC東京　vs　セレッソ大阪
東京ヴェルディ　vs　水戸ホーリーホック
FC町田ゼルビア　vs　名古屋グランパス
横浜F・マリノス　vs　アビスパ福岡

鹿島アントラーズ　vs　サンフレッチェ広島（※）
柏レイソル　vs　ファジアーノ岡山（※）
京都サンガF.C.　vs　川崎フロンターレ（※）
ガンバ大阪　vs　V・ファーレン長崎（※）
ヴィッセル神戸　vs　清水エスパルス（※）

▼3月14日（日）
ジェフユナイテッド千葉　vs　浦和レッズ（MUFG国立）

◼︎第27節
▼3月20日（土）or21日（日・祝）
柏レイソル　vs　東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア　vs　水戸ホーリーホック
川崎フロンターレ　vs　FC東京
横浜F・マリノス　vs　浦和レッズ
名古屋グランパス　vs　ヴィッセル神戸
セレッソ大阪　vs　京都サンガF.C.
サンフレッチェ広島　vs　ガンバ大阪
アビスパ福岡　vs　ジェフユナイテッド千葉
V・ファーレン長崎　vs　ファジアーノ岡山

▼3月21日（日・祝）
清水エスパルス　vs　鹿島アントラーズ（MUFG国立）

◼︎第28節
▼4月3日（土）or4日（日）
鹿島アントラーズ　vs　横浜F・マリノス
水戸ホーリーホック　vs　ジェフユナイテッド千葉
浦和レッズ　vs　清水エスパルス
柏レイソル　vs　セレッソ大阪
FC東京　vs　アビスパ福岡
東京ヴェルディ　vs　FC町田ゼルビア
京都サンガF.C.　vs　V・ファーレン長崎
ガンバ大阪　vs　川崎フロンターレ
ヴィッセル神戸　vs　サンフレッチェ広島
ファジアーノ岡山　vs　名古屋グランパス

◼︎第29節
▼4月9日（金）
セレッソ大阪　vs　アビスパ福岡

▼4月10日（土）or11日（日）
浦和レッズ　vs　柏レイソル
ジェフユナイテッド千葉　vs　京都サンガF.C.
FC東京　vs　ファジアーノ岡山
東京ヴェルディ　vs　ガンバ大阪
FC町田ゼルビア　vs　ヴィッセル神戸
川崎フロンターレ　vs　V・ファーレン長崎
横浜F・マリノス　vs　サンフレッチェ広島
清水エスパルス　vs　水戸ホーリーホック
名古屋グランパス　vs　鹿島アントラーズ

◼︎第30節
▼4月16日（金）
サンフレッチェ広島　vs　FC東京

▼4月17日（土）or18日（日）
水戸ホーリーホック　vs　京都サンガF.C.
川崎フロンターレ　vs　東京ヴェルディ
横浜F・マリノス　vs　柏レイソル
清水エスパルス　vs　名古屋グランパス
ガンバ大阪　vs　ジェフユナイテッド千葉
セレッソ大阪　vs　鹿島アントラーズ
ファジアーノ岡山　vs　浦和レッズ
アビスパ福岡　vs　FC町田ゼルビア
V・ファーレン長崎　vs　ヴィッセル神戸

◼︎第31節
▼4月24日（土）or25日（日）
浦和レッズ　vs　水戸ホーリーホック
FC東京　vs　横浜F・マリノス
東京ヴェルディ　vs　清水エスパルス
名古屋グランパス　vs　川崎フロンターレ
ファジアーノ岡山　vs　セレッソ大阪
サンフレッチェ広島　vs　FC町田ゼルビア
V・ファーレン長崎　vs　ジェフユナイテッド千葉

鹿島アントラーズ　vs　京都サンガF.C.（※）
柏レイソル　vs　ガンバ大阪（※）
ヴィッセル神戸　vs　アビスパ福岡（※）

◼︎第32節
▼4月29日（木・祝）
浦和レッズ　vs　FC町田ゼルビア
ジェフユナイテッド千葉　vs　サンフレッチェ広島
川崎フロンターレ　vs　水戸ホーリーホック
横浜F・マリノス　vs　名古屋グランパス
清水エスパルス　vs　ファジアーノ岡山
セレッソ大阪　vs　V・ファーレン長崎
アビスパ福岡　vs　東京ヴェルディ

鹿島アントラーズ　vs　ヴィッセル神戸（※）
柏レイソル　vs　FC東京（※）
京都サンガF.C.　vs　ガンバ大阪（※）

◼︎第33節
▼5月3日（月・祝）or4日（火・祝）
水戸ホーリーホック　vs　アビスパ福岡
FC東京　vs　清水エスパルス
東京ヴェルディ　vs　セレッソ大阪
名古屋グランパス　vs　ジェフユナイテッド千葉
ファジアーノ岡山　vs　川崎フロンターレ
サンフレッチェ広島　vs　浦和レッズ
V・ファーレン長崎　vs　横浜F・マリノス

FC町田ゼルビア　vs　京都サンガF.C.（※）
ガンバ大阪　vs　鹿島アントラーズ（※）
ヴィッセル神戸　vs　柏レイソル（※）

◼︎第34節
▼5月9日（日）
鹿島アントラーズ　vs　川崎フロンターレ（※）
水戸ホーリーホック　vs　ファジアーノ岡山（※）
浦和レッズ　vs　ヴィッセル神戸（※）
ジェフユナイテッド千葉　vs　清水エスパルス（※）
柏レイソル　vs　FC町田ゼルビア（※）
FC東京　vs　東京ヴェルディ（※）
横浜F・マリノス　vs　ガンバ大阪（※）
セレッソ大阪　vs　名古屋グランパス（※）
サンフレッチェ広島　vs　V・ファーレン長崎（※）
アビスパ福岡　vs　京都サンガF.C.（※）

◼︎第35節
▼5月15日（土）or16日（日）
浦和レッズ　vs　アビスパ福岡
川崎フロンターレ　vs　横浜F・マリノス
清水エスパルス　vs　セレッソ大阪
名古屋グランパス　vs　柏レイソル
京都サンガF.C.　vs　サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸　vs　東京ヴェルディ
ファジアーノ岡山　vs　ジェフユナイテッド千葉
V・ファーレン長崎　vs　鹿島アントラーズ
FC町田ゼルビア　vs　FC東京（※）
ガンバ大阪　vs　水戸ホーリーホック（※）

◼︎第36節
▼5月22日（土）or23日（日）
水戸ホーリーホック　vs　名古屋グランパス
浦和レッズ　vs　京都サンガF.C.
ジェフユナイテッド千葉　vs　ヴィッセル神戸
FC東京　vs　ガンバ大阪
東京ヴェルディ　vs　V・ファーレン長崎
川崎フロンターレ　vs　セレッソ大阪
横浜F・マリノス　vs　清水エスパルス
ファジアーノ岡山　vs　FC町田ゼルビア
サンフレッチェ広島　vs　柏レイソル
アビスパ福岡　vs　鹿島アントラーズ

◼︎第37節
▼5月29日（土）or30日（日）
柏レイソル　vs　鹿島アントラーズ
FC東京　vs　ヴィッセル神戸
東京ヴェルディ　vs　ファジアーノ岡山
横浜F・マリノス　vs　ジェフユナイテッド千葉
京都サンガF.C.　vs　名古屋グランパス
ガンバ大阪　vs　清水エスパルス
セレッソ大阪　vs　浦和レッズ
サンフレッチェ広島　vs　水戸ホーリーホック
アビスパ福岡　vs　川崎フロンターレ
V・ファーレン長崎　vs　FC町田ゼルビア

◼︎第38節
▼6月6日（日）
鹿島アントラーズ　vs　FC東京
水戸ホーリーホック　vs　横浜F・マリノス
浦和レッズ　vs　ガンバ大阪
ジェフユナイテッド千葉　vs　柏レイソル
FC町田ゼルビア　vs　セレッソ大阪
川崎フロンターレ　vs　サンフレッチェ広島
清水エスパルス　vs　V・ファーレン長崎
名古屋グランパス　vs　東京ヴェルディ
ヴィッセル神戸　vs　京都サンガF.C.
ファジアーノ岡山　vs　アビスパ福岡