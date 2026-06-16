2026／27明治安田J1リーグの全日程が16日に発表された。

秋春制に移行する最初のシーズン。2026／27シーズンのJ1リーグは水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎、ジェフユナイテッド千葉の昇格組を含む全20クラブで争われ、2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。

また、秋春制移行に伴い、2026年12月19日（土）の第20節終了後に約2カ月間のウィンターブレークを挟み、2027年2月13日（土）、同14日に開催の第21節で再開。最終節となる第38節は6月6日（日）に一斉開催される。最終順位の下位3クラブはJ2リーグへ降格することとなる。

今後の日程発表については、6月22日（月）13時にルヴァンカップ、7月1日（水）13時に明治安田Jリーグ（2026年開催分の詳細）の発表を行う予定だ。

日程は以下の通り。

（※）はACLやルヴァンカップに伴う日程変更の可能性あり

◼︎第1節

▼2026年8月7日（金）

横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ（MUFG国立）

ガンバ大阪 vs 浦和レッズ

▼8月8日（土）or9日（日）

柏レイソル vs 水戸ホーリーホック

or FC東京 vs FC町田ゼルビア

26/8/9(日) 東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ

名古屋グランパス vs 清水エスパルス

セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山

サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉

アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸

V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.

◼︎第2節

▼8月14日（金）

東京ヴェルディ vs 柏レイソル（MUFG国立）

▼8月15日（土）or16日（日）

鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス

水戸ホーリーホック vs ガンバ大阪

浦和レッズ vs サンフレッチェ広島

ジェフユナイテッド千葉 vs FC町田ゼルビア

川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C.

清水エスパルス vs 横浜F・マリノス

ヴィッセル神戸 vs FC東京

ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎

アビスパ福岡 vs セレッソ大阪

◼︎第3節

▼8月21日（金）

FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉（MUFG国立）

柏レイソル vs V・ファーレン長崎

▼8月22日（土）or23日（日）

鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡

横浜F・マリノス vs ヴィッセル神戸

名古屋グランパス vs ガンバ大阪

京都サンガF.C. vs 水戸ホーリーホック

セレッソ大阪 vs 清水エスパルス

ファジアーノ岡山 vs 東京ヴェルディ

サンフレッチェ広島 vs 川崎フロンターレ

▼8月23日（日）

FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ（MUFG国立）

◼︎第4節

▼8月29日（土）or30日（日）

水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア

浦和レッズ vs 横浜F・マリノス

東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ

川崎フロンターレ vs ジェフユナイテッド千葉

清水エスパルス vs 柏レイソル

名古屋グランパス vs ファジアーノ岡山

京都サンガF.C. vs アビスパ福岡

ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島

ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪

V・ファーレン長崎 vs FC東京

◼︎第5節

▼9月2日（水）

水戸ホーリーホック vs 鹿島アントラーズ

ジェフユナイテッド千葉 vs ファジアーノ岡山

東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸

FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ

横浜F・マリノス vs 京都サンガF.C.

清水エスパルス vs FC東京

セレッソ大阪 vs 柏レイソル

サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス

アビスパ福岡 vs 浦和レッズ

V・ファーレン長崎 vs ガンバ大阪

◼︎第6節

▼9月5日（土）or6日（日）

鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ

ジェフユナイテッド千葉 vs ガンバ大阪

26/9/6(日) 柏レイソル vs 横浜F・マリノス

FC東京 vs 京都サンガF.C.

名古屋グランパス vs FC町田ゼルビア

セレッソ大阪 vs 東京ヴェルディ

ヴィッセル神戸 vs V・ファーレン長崎

ファジアーノ岡山 vs サンフレッチェ広島

アビスパ福岡 vs 水戸ホーリーホック

▼9月6日（日）

川崎フロンターレ vs 清水エスパルス（MUFG国立）

◼︎第7節

▼9月12日（土）

FC町田ゼルビア vs 横浜F・マリノス（MUFG国立）

▼9月12日（土）or13日（日）

水戸ホーリーホック vs 川崎フロンターレ

浦和レッズ vs ファジアーノ岡山

東京ヴェルディ vs ジェフユナイテッド千葉

清水エスパルス vs アビスパ福岡

京都サンガF.C. vs 柏レイソル

ガンバ大阪 vs FC東京

ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ

サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪

V・ファーレン長崎 vs 名古屋グランパス

◼︎第8節

▼9月19日（土）

FC東京 vs 名古屋グランパス（MUFG国立）

▼9月19日（土）or20日（日）

浦和レッズ vs 東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア vs 柏レイソル

川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ

横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック

清水エスパルス vs ジェフユナイテッド千葉

ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸

ファジアーノ岡山 vs 京都サンガF.C.

アビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島

V・ファーレン長崎 vs セレッソ大阪

◼︎第9節

▼10月10日（土）or11日（日）

鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪

水戸ホーリーホック vs 清水エスパルス

ジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎

柏レイソル vs ヴィッセル神戸

FC東京 vs 浦和レッズ

東京ヴェルディ vs サンフレッチェ広島

川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス

京都サンガF.C. vs FC町田ゼルビア

セレッソ大阪 vs 横浜F・マリノス

アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山

◼︎第10節

▼10月17日（土）or18日（日）

鹿島アントラーズ vs V・ファーレン長崎

水戸ホーリーホック vs 浦和レッズ

ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜F・マリノス

柏レイソル vs 名古屋グランパス

東京ヴェルディ vs FC東京

FC町田ゼルビア vs アビスパ福岡

清水エスパルス vs ガンバ大阪

セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ

ファジアーノ岡山 vs ヴィッセル神戸

サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C

◼︎第11節

▼10月21日（水）

浦和レッズ vs ジェフユナイテッド千葉

FC東京 vs 柏レイソル

川崎フロンターレ vs ヴィッセル神戸

横浜F・マリノス vs 東京ヴェルディ（MUFG国立）

清水エスパルス vs FC町田ゼルビア

名古屋グランパス vs セレッソ大阪

京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ

ファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホック

アビスパ福岡 vs ガンバ大阪

V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島

◼︎第12節

▼10月24日（土）or25日（日）

鹿島アントラーズ vs 柏レイソル

or 浦和レッズ vs V・ファーレン長崎

26/10/25(日) FC東京 vs 水戸ホーリーホック

東京ヴェルディ vs アビスパ福岡

川崎フロンターレ vs ファジアーノ岡山

名古屋グランパス vs 横浜F・マリノス

ガンバ大阪 vs 京都サンガF.C.

セレッソ大阪 vs ジェフユナイテッド千葉

ヴィッセル神戸 vs FC町田ゼルビア

サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス

◼︎第13節

▼10月31日（土）or11月1日（日）

鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪

水戸ホーリーホック vs サンフレッチェ広島

ジェフユナイテッド千葉 vs アビスパ福岡

柏レイソル vs 浦和レッズ

FC町田ゼルビア vs ガンバ大阪

横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ

京都サンガF.C. vs 清水エスパルス

ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス

ファジアーノ岡山 vs FC東京

V・ファーレン長崎 vs 東京ヴェルディ

◼︎第14節

▼11月7日（土）or8日（日）

ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック

柏レイソル vs 川崎フロンターレ

FC東京 vs 鹿島アントラーズ

FC町田ゼルビア vs サンフレッチェ広島

横浜F・マリノス vs ファジアーノ岡山

清水エスパルス vs 東京ヴェルディ

名古屋グランパス vs 京都サンガF.C.

ガンバ大阪 vs セレッソ大阪

アビスパ福岡 vs V・ファーレン長崎

▼11月8日（日）

ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ （MUFG国立）

◼︎第15節

▼11月21日（土）or22日（日）

鹿島アントラーズ vs 清水エスパルス

柏レイソル vs ジェフユナイテッド千葉

東京ヴェルディ vs 名古屋グランパス

FC町田ゼルビア vs V・ファーレン長崎

川崎フロンターレ vs アビスパ福岡

京都サンガF.C. vs 浦和レッズ

ガンバ大阪 vs ファジアーノ岡山

セレッソ大阪 vs FC東京

ヴィッセル神戸 vs 水戸ホーリーホック

サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス

◼︎第16節

▼11月25日（水）

水戸ホーリーホック vs 東京ヴェルディ

浦和レッズ vs セレッソ大阪

ジェフユナイテッド千葉 vs 名古屋グランパス

FC東京 vs サンフレッチェ広島

ファジアーノ岡山 vs 清水エスパルス

アビスパ福岡 vs 横浜F・マリノス

V・ファーレン長崎 vs 川崎フロンターレ

▼未定

鹿島アントラーズ vs FC町田ゼルビア

京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸

ガンバ大阪 vs 柏レイソル

◼︎第17節

▼11月28日（土）or29日（日）

鹿島アントラーズ vs ファジアーノ岡山

水戸ホーリーホック vs V・ファーレン長崎

柏レイソル vs サンフレッチェ広島

FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ

川崎フロンターレ vs ガンバ大阪

横浜F・マリノス vs FC東京

清水エスパルス vs 浦和レッズ

名古屋グランパス vs アビスパ福岡

京都サンガF.C. vs セレッソ大阪

ヴィッセル神戸 vs ジェフユナイテッド千葉

◼︎第18節

▼12月4日（金）

FC東京 vs 川崎フロンターレ（MUFG国立）

▼12月5日（土）or6日（日）

浦和レッズ vs 名古屋グランパス

ジェフユナイテッド千葉 vs 鹿島アントラーズ

柏レイソル vs アビスパ福岡

東京ヴェルディ vs 京都サンガF.C.

FC町田ゼルビア vs ファジアーノ岡山

ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス

セレッソ大阪 vs 水戸ホーリーホック

サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸

V・ファーレン長崎 vs 清水エスパルス

◼︎第19節

▼12月12日（土）or13日（日）

浦和レッズ vs 川崎フロンターレ

横浜F・マリノス vs V・ファーレン長崎

清水エスパルス vs ヴィッセル神戸

名古屋グランパス vs 水戸ホーリーホック

京都サンガF.C. vs ジェフユナイテッド千葉

ガンバ大阪 vs 東京ヴェルディ

セレッソ大阪 vs FC町田ゼルビア

ファジアーノ岡山 vs 柏レイソル

サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ

アビスパ福岡 vs FC東京

◼︎第20節

▼12月19日（土）

鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ（MUFG国立）

水戸ホーリーホック vs FC東京

ジェフユナイテッド千葉 vs セレッソ大阪

川崎フロンターレ vs 柏レイソル

名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島

京都サンガF.C. vs ファジアーノ岡山

ガンバ大阪 vs FC町田ゼルビア

ヴィッセル神戸 vs 横浜F・マリノス

アビスパ福岡 vs 清水エスパルス

V・ファーレン長崎 vs 浦和レッズ

◼︎第21節

▼2027年2月13日（土）or14日（日）

鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック

柏レイソル vs 清水エスパルス

FC町田ゼルビア vs ジェフユナイテッド千葉

名古屋グランパス vs FC東京

京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス

セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ

サンフレッチェ広島 vs ファジアーノ岡山

V・ファーレン長崎 vs アビスパ福岡

▼2027年2月14日（日）

東京ヴェルディ vs 浦和レッズ（MUFG国立）

◼︎第22節

▼2027年2月20日（土）

FC東京 vs V・ファーレン長崎（MUFG国立）

▼2月20日（土）or21日（日）

水戸ホーリーホック vs 柏レイソル

浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ

ジェフユナイテッド千葉 vs 川崎フロンターレ

横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア

清水エスパルス vs 京都サンガF.C.

セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸

ファジアーノ岡山 vs ガンバ大阪

サンフレッチェ広島 vs 東京ヴェルディ

アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス

◼︎第23節

▼2月27日（土）

川崎フロンターレ vs FC町田ゼルビア（MUFG国立）

▼2月27日（土）or28日（日）

水戸ホーリーホック vs ヴィッセル神戸

or ジェフユナイテッド千葉 vs FC東京

27/2/28(日) 横浜F・マリノス vs セレッソ大阪

清水エスパルス vs サンフレッチェ広島

名古屋グランパス vs 浦和レッズ

京都サンガF.C. vs 東京ヴェルディ

ガンバ大阪 vs アビスパ福岡

ファジアーノ岡山 vs 鹿島アントラーズ

V・ファーレン長崎 vs 柏レイソル

◼︎第24節

▼3月6日（土）

東京ヴェルディ vs 横浜F・マリノス（MUFG国立）

▼3月6日（土）or7日（日）

鹿島アントラーズ vs ジェフユナイテッド千葉

FC町田ゼルビア vs 清水エスパルス

川崎フロンターレ vs 浦和レッズ

京都サンガF.C. vs FC東京

ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス

セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島

ヴィッセル神戸 vs ファジアーノ岡山

アビスパ福岡 vs 柏レイソル

V・ファーレン長崎 vs 水戸ホーリーホック

◼︎第25節

▼3月10日（水）

水戸ホーリーホック vs セレッソ大阪

浦和レッズ vs FC東京

ジェフユナイテッド千葉 vs 東京ヴェルディ

清水エスパルス vs 川崎フロンターレ

名古屋グランパス vs V・ファーレン長崎

ファジアーノ岡山 vs 横浜F・マリノス

サンフレッチェ広島 vs アビスパ福岡

柏レイソル vs 京都サンガF.C.（※）

FC町田ゼルビア vs 鹿島アントラーズ（※）

ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪（※）

◼︎第26節

▼3月13日（土）or14日（日）

FC東京 vs セレッソ大阪

東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック

FC町田ゼルビア vs 名古屋グランパス

横浜F・マリノス vs アビスパ福岡

鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島（※）

柏レイソル vs ファジアーノ岡山（※）

京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ（※）

ガンバ大阪 vs V・ファーレン長崎（※）

ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス（※）

▼3月14日（日）

ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ（MUFG国立）

◼︎第27節

▼3月20日（土）or21日（日・祝）

柏レイソル vs 東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア vs 水戸ホーリーホック

川崎フロンターレ vs FC東京

横浜F・マリノス vs 浦和レッズ

名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸

セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.

サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪

アビスパ福岡 vs ジェフユナイテッド千葉

V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山

▼3月21日（日・祝）

清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ（MUFG国立）

◼︎第28節

▼4月3日（土）or4日（日）

鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス

水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉

浦和レッズ vs 清水エスパルス

柏レイソル vs セレッソ大阪

FC東京 vs アビスパ福岡

東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア

京都サンガF.C. vs V・ファーレン長崎

ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ

ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島

ファジアーノ岡山 vs 名古屋グランパス

◼︎第29節

▼4月9日（金）

セレッソ大阪 vs アビスパ福岡

▼4月10日（土）or11日（日）

浦和レッズ vs 柏レイソル

ジェフユナイテッド千葉 vs 京都サンガF.C.

FC東京 vs ファジアーノ岡山

東京ヴェルディ vs ガンバ大阪

FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸

川崎フロンターレ vs V・ファーレン長崎

横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島

清水エスパルス vs 水戸ホーリーホック

名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ

◼︎第30節

▼4月16日（金）

サンフレッチェ広島 vs FC東京

▼4月17日（土）or18日（日）

水戸ホーリーホック vs 京都サンガF.C.

川崎フロンターレ vs 東京ヴェルディ

横浜F・マリノス vs 柏レイソル

清水エスパルス vs 名古屋グランパス

ガンバ大阪 vs ジェフユナイテッド千葉

セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ

ファジアーノ岡山 vs 浦和レッズ

アビスパ福岡 vs FC町田ゼルビア

V・ファーレン長崎 vs ヴィッセル神戸

◼︎第31節

▼4月24日（土）or25日（日）

浦和レッズ vs 水戸ホーリーホック

FC東京 vs 横浜F・マリノス

東京ヴェルディ vs 清水エスパルス

名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ

ファジアーノ岡山 vs セレッソ大阪

サンフレッチェ広島 vs FC町田ゼルビア

V・ファーレン長崎 vs ジェフユナイテッド千葉

鹿島アントラーズ vs 京都サンガF.C.（※）

柏レイソル vs ガンバ大阪（※）

ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡（※）

◼︎第32節

▼4月29日（木・祝）

浦和レッズ vs FC町田ゼルビア

ジェフユナイテッド千葉 vs サンフレッチェ広島

川崎フロンターレ vs 水戸ホーリーホック

横浜F・マリノス vs 名古屋グランパス

清水エスパルス vs ファジアーノ岡山

セレッソ大阪 vs V・ファーレン長崎

アビスパ福岡 vs 東京ヴェルディ

鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸（※）

柏レイソル vs FC東京（※）

京都サンガF.C. vs ガンバ大阪（※）

◼︎第33節

▼5月3日（月・祝）or4日（火・祝）

水戸ホーリーホック vs アビスパ福岡

FC東京 vs 清水エスパルス

東京ヴェルディ vs セレッソ大阪

名古屋グランパス vs ジェフユナイテッド千葉

ファジアーノ岡山 vs 川崎フロンターレ

サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ

V・ファーレン長崎 vs 横浜F・マリノス

FC町田ゼルビア vs 京都サンガF.C.（※）

ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ（※）

ヴィッセル神戸 vs 柏レイソル（※）

◼︎第34節

▼5月9日（日）

鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ（※）

水戸ホーリーホック vs ファジアーノ岡山（※）

浦和レッズ vs ヴィッセル神戸（※）

ジェフユナイテッド千葉 vs 清水エスパルス（※）

柏レイソル vs FC町田ゼルビア（※）

FC東京 vs 東京ヴェルディ（※）

横浜F・マリノス vs ガンバ大阪（※）

セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス（※）

サンフレッチェ広島 vs V・ファーレン長崎（※）

アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C.（※）

◼︎第35節

▼5月15日（土）or16日（日）

浦和レッズ vs アビスパ福岡

川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス

清水エスパルス vs セレッソ大阪

名古屋グランパス vs 柏レイソル

京都サンガF.C. vs サンフレッチェ広島

ヴィッセル神戸 vs 東京ヴェルディ

ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉

V・ファーレン長崎 vs 鹿島アントラーズ

FC町田ゼルビア vs FC東京（※）

ガンバ大阪 vs 水戸ホーリーホック（※）

◼︎第36節

▼5月22日（土）or23日（日）

水戸ホーリーホック vs 名古屋グランパス

浦和レッズ vs 京都サンガF.C.

ジェフユナイテッド千葉 vs ヴィッセル神戸

FC東京 vs ガンバ大阪

東京ヴェルディ vs V・ファーレン長崎

川崎フロンターレ vs セレッソ大阪

横浜F・マリノス vs 清水エスパルス

ファジアーノ岡山 vs FC町田ゼルビア

サンフレッチェ広島 vs 柏レイソル

アビスパ福岡 vs 鹿島アントラーズ

◼︎第37節

▼5月29日（土）or30日（日）

柏レイソル vs 鹿島アントラーズ

FC東京 vs ヴィッセル神戸

東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山

横浜F・マリノス vs ジェフユナイテッド千葉

京都サンガF.C. vs 名古屋グランパス

ガンバ大阪 vs 清水エスパルス

セレッソ大阪 vs 浦和レッズ

サンフレッチェ広島 vs 水戸ホーリーホック

アビスパ福岡 vs 川崎フロンターレ

V・ファーレン長崎 vs FC町田ゼルビア

◼︎第38節

▼6月6日（日）

鹿島アントラーズ vs FC東京

水戸ホーリーホック vs 横浜F・マリノス

浦和レッズ vs ガンバ大阪

ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル

FC町田ゼルビア vs セレッソ大阪

川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島

清水エスパルス vs V・ファーレン長崎

名古屋グランパス vs 東京ヴェルディ

ヴィッセル神戸 vs 京都サンガF.C.

ファジアーノ岡山 vs アビスパ福岡