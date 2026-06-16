今日の運勢 6月17日（水）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月17日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月17日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？大変なことから解放されて自分らしくすごせそう。日常のなかにある幸せを噛みしめることでしょう。大切な人と、ゆっくり会話も楽しめるようです。恋愛にも前向きになれるようなので、デートなど自分から誘ってみましょう。プライベートが充実するようです。久しぶりに親友に会う場合も。あの頃のような感覚になれてエネルギッシュになれることでしょう。趣味や勉強もはかどるので、取得したいものがあれば集中して行うと良いかも。伝えたかったことを上手く表現できそう。創作活動を頑張るのも良いですし、仕事場などでリーダーシップを発揮するのも◎。恋愛も好調な一日に。パートナーや恋人と将来に向けた話をしてみて。色々な人と交流し華やかな一日になるようです。出かけるときはその場に合うファッションを楽しむようにすると、気分も上がることでしょう。場の雰囲気を感じながら会話をすると、新しい友人ができるかも。新しい価値観に触れてみましょう。自分自身をアップデートしていくことに、楽しさを感じられるようです。ちょっと遠くまでドライブするのも良いかも。パートナーや恋人を誘ってみるのもおすすめ。生活サイクルなどを見直してみよう。健康づくりに対する意識も高くなるので、良さそうなものは積極的に試してみましょう。あれこれ行っていると、ポジティブな気分が続いていることを実感できそう。クリエイティブなことが楽しいようで、イキイキと活動できることでしょう。その半面、単純作業などを頼まれるとイラッとしてしまいそうなので気を付けて。メリハリを持って行動すると吉。心が感じるままに行動してみて。一人時間は、アイデアも思いつきやすいようです。幻想的な世界や日常とはかけ離れた世界観にひたってみるのもアリ。五感を良いもので満たす感覚を持つと良いでしょう。興味があることを思う存分行いたい気持ちになりそうです。そのために仕事などをセーブしようと考えるかも。一つのことに集中したくなるかもしれませんが、エネルギーを多方面に分散する方が上手くいくかも。今日は、何かを頑張るのではなく、自分自身を休める時間を多く持ちましょう。リラックスしていると、色々なアイデアがわいてくるかも。たくさんの人を巻き込んで、面白いことがしたくなるようです。羽目を外しやすいかも。これまで我慢していたものがあると、一気にリミッターを解除してしまいそう。もしダイエットをしているならば、リバウンドに注意しましょう。やりたいことが目白押しで時間がいくらあっても足りないと感じるようです。そんなに動いて大丈夫かと周りの人が心配してしまうかも。ときには立ち止まって心や身体の声に耳を傾けてみましょう。紫陽花を見るなど、この時期ならではの楽しみを見つけましょう。湿気が多くなると、気の流れも滞りがちになるので、換気や除湿などを心がけて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/