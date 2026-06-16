圧巻の19イニング連続無失点…巨人の“育成左腕”が8回3安打の快投　中日打線…

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ハヤテベンチャーズ静岡に育成派遣されている巨人の代木大和投手が9日、ファーム・リーグ中地区の中日ドラゴンズ戦に先発登板。8回を6奪三振無失点に抑える快投を披露した。







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代木はこの試合、8回まで散発の3安打に抑える素晴らしい投球内容。中日打線に三塁を踏ませなかった。











圧巻だったのは8回裏だ。



代木は先頭打者のクリスチャン・ロドリゲスを三ゴロに打ち取り、9番・森駿太に代わる代打の石川大峨を右打席に迎える。



3球で1－2と投手優位のカウントを作り、4球目。スピードを抜きながら外に逃げていくようなチェンジアップに、石川は為す術もなく空振り三振。高卒1年目のルーキーを手玉にとった。



球数106球、被安打3、6奪三振、無失点と圧巻の内容で、19イニング連続無失点を継続中だ。



代木の派遣期間は3月31日から6月30日まで。直近6試合はいずれも6回以上を投げ、被本塁打0と安定感を増している。



支配下復帰に向けて、進化した姿を見せ続けたいところだ。























【投稿】何という変化量…代木大和が19イニング連続無失点



DAZNベースボールの公式Xより













凡打の山を築く



巨人からハヤテへ派遣中

代木大和 8回3安打無失点6奪三振

19イニング連続無失点



⚾️中日×ハヤテ（ファーム）

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【了】