







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、シカゴ・ホワイトソックスと戦い4-6で敗れた。試合中盤にブルペン陣が崩れたことが響く形となったが、この日代役指揮官を務めたダニー・レーマンベンチコーチも問題視しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同戦は先発のエメ・シーハン投手が5回無失点と好投していたが、6回に2点を失いなおも無死二塁とピンチを招く。ここでベンチはジャック・ドライヤー投手をマウンドに送ったが、2ラン本塁打、中安、2ラン本塁打と大誤算だった。











同メディアは「レーマンコーチは最近の投手陣について、大量失点を何度も喫している原因を指摘した」としつつ、「特にブルペンについて言えば、もう少しストライクをしっかり取ることが必要だと思う。ここ6週間ほどは、これまであまり見られなかった四球が少し増えている。全体的に見れば、問題はストライクを取ることだ。そして打者に対して有利なカウントを先行させ、自分たちが本来やるべき投球をできていないことだ」という同コーチのコメントを紹介。



また、「ロサンゼルス・エンゼルスとのシリーズ最終戦以降、ドジャースは14本塁打を許しており、この期間ではMLBで5番目に多い数字となっている。そのうち6本はリリーフ、さらにその半数にあたる3本はドライヤーが許した本塁打だった」と、ドライヤーの不調が特に目立つとしている。





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