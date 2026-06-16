メキシコ代表GKギジェルモ・オチョアが、FIFAワールドカップ2026後の引退を強く示唆している。

現在40歳のオチョアは、これまでに母国のクラブ・アメリカやベルギーのスタンダール・リエージュ、さらにはスペインのグラナダやマラガ等でプレー。直近ではポルトガルのAVS、キプロスのAELリマソールでプレーしている。

そして、今回のワールドカップではリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドと並ぶ6大会連続出場を達成。これまでピッチに立った直近の3大会ではブラジル代表戦（2014年大会）、ドイツ代表戦（2018年大会）などで驚異的なセーブを連発し、多くのサッカーファンの記憶にそのプレーを刻んでいた。

そんななか、先月にメキシコ代表に合流した際には自身のSNSを通じて「今日から最後のトレーニングキャンプが始まる」と、現役引退を示唆するコメントも残していたが、国際サッカー連盟（FIFA）の『Letters That Unite（団結の手紙）』シリーズの一環として行われたインタビューで、今大会終了後の現役引退を強く示唆した。

「メキシコ代表は、僕のキャリアと人生において常に羅針盤のような存在だった。僕に方向性を示してくれたんだ」

「代表チームなしで、自分のキャリアは考えられない。代表チームなしでは、自分のキャリアがどうなっていたのか想像もつかない。そして今、代表チームでの活動が終わろうとしている今、サッカーに意味を見出せなくなった。プレーを続けることに、もはや意味を見出せないんだ」

「代表チームでの時間は、一瞬一瞬が楽しかったし、全力を尽くしてきた。胸を張って、この経験ができたことを誇りに思い、穏やかな気持ちで代表を去るよ」

今回のインタビューの言葉を素直に受け取るならば、今大会がオチョアのサッカーキャリア最後の舞台となることは間違いない。南アフリカ代表との初戦ではラウール・ランヘルが正GKを務めていたが、メキシコサッカー界のレジェンドが再びピッチに立つチャンスはあるのか。

【動画】オチョアの感動的なインタビュー