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オイシックス新潟アルビレックスBCのアダム・ウォーカーが16日、ファーム・リーグ東地区の千葉ロッテマリーンズ戦に「4番・DH」で先発出場。4回の第2打席に、今季11号の本塁打を放った。











1－0とリードしたオイシックスは4回表、1死無走者で4番ウォーカーが第2打席を迎える。



ロッテ先発の西野勇士が投じた148キロのツーシームを、ウォーカーが完璧に捉えた。



引っ張った打球が高々と舞い上がると、左翼手は早々に追うことを諦めて見送る姿勢。ボールは左翼のネット中段に直撃し、今季11号ソロ本塁打となった。



主砲の一撃で勢いづいたオイシックスは、中盤以降も効果的に得点を重ねる。一方投手陣も宮森智志が7回2失点、与四球0と好投。その後も細谷怜央と山田大河が1イニングずつを無失点で切り抜け、最終スコア8－2でオイシックスが勝利した。



ウォーカーは7回の第4打席でも左安打を放つなど、この日4打数2安打と活躍。3試合連続安打と調子を上げている。



弾道や飛距離はファーム・リーグの舞台でも他を圧倒するものがあり、主砲としての存在感は日々高まっている。























【動画】打った瞬間確信の一撃！ウォーカーの11号弾がこちら



DAZNベースボールの公式Xより





レフトは早々に諦めた



打った瞬間確信の一撃

ウォーカー 11号ホームラン



⚾️ロッテ×オイシックス（ファーム）

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【了】