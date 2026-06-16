ヤクルト・増田珠 (C)Kyodo News

　日本野球機構（NPB）は16日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　セ・リーグ外野手部門では増田珠（ヤクルト）が細川成也（中日）を抜いて2位に浮上。増田珠は中間発表が始まってから初めての２位入りとなる。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

215,415　山野太一（ヤクルト）

186,297　高橋遥人（阪神）

79,302　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

301,547　大勢（巨人）

205,297　星知弥（ヤクルト）

66,923　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

376,462　キハダ（ヤクルト）

157,276　岩崎優（阪神）

126,290　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

231,960　古賀優大（ヤクルト）

188,672　坂本誠志郎（阪神）

157,903　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

377,837　大山悠輔（阪神）

194,554　オスナ（ヤクルト）

140,532　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

298,494　中野拓夢（阪神）

189,386　牧秀悟（DeNA）

138,491　内山壮真（ヤクルト）

＜三塁手＞

446,187　佐藤輝明（阪神）

200,574　武岡龍世（ヤクルト）

102,105　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

301,157　長岡秀樹（ヤクルト）

263,969　村松開人（中日）

155,193　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

481,952　森下翔太（阪神）

266,521　増田珠（ヤクルト）

260,357　細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

170,230　伊藤大海（日本ハム）

130,581　平良海馬（西武）

93,053　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

194,337　鈴木昭汰（ロッテ）

169,057　甲斐野央（西武）

159,083　椋木蓮（オリックス）

＜抑え投手＞

233,886　マチャド（オリックス）

199,842　横山陸人（ロッテ）

152,284　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

256,427　田宮裕涼（日本ハム）

168,026　若月健矢（オリックス）

143,784　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

318,911　清宮幸太郎（日本ハム）

264,632　ネビン（西武）

187,843　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

245,805　小川龍成（ロッテ）

226,803　太田椋（オリックス）

181,429　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

385,251　栗原陵矢（ソフトバンク）

192,146　郡司裕也（日本ハム）

133,310　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

187,504　友杉篤輝（ロッテ）

178,807　水野達稀（日本ハム）

160,754　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

397,361　万波中正（日本ハム）

326,053　西川史礁（ロッテ）

298,249　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

337,186　レイエス（日本ハム）

241,316　柳田悠岐（ソフトバンク）

150,611　ポランコ（ロッテ）