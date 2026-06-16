日本野球機構（NPB）は16日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグ外野手部門では増田珠（ヤクルト）が細川成也（中日）を抜いて2位に浮上。増田珠は中間発表が始まってから初めての２位入りとなる。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
215,415 山野太一（ヤクルト）
186,297 高橋遥人（阪神）
79,302 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
301,547 大勢（巨人）
205,297 星知弥（ヤクルト）
66,923 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
376,462 キハダ（ヤクルト）
157,276 岩崎優（阪神）
126,290 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
231,960 古賀優大（ヤクルト）
188,672 坂本誠志郎（阪神）
157,903 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
377,837 大山悠輔（阪神）
194,554 オスナ（ヤクルト）
140,532 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
298,494 中野拓夢（阪神）
189,386 牧秀悟（DeNA）
138,491 内山壮真（ヤクルト）
＜三塁手＞
446,187 佐藤輝明（阪神）
200,574 武岡龍世（ヤクルト）
102,105 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
301,157 長岡秀樹（ヤクルト）
263,969 村松開人（中日）
155,193 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
481,952 森下翔太（阪神）
266,521 増田珠（ヤクルト）
260,357 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
170,230 伊藤大海（日本ハム）
130,581 平良海馬（西武）
93,053 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
194,337 鈴木昭汰（ロッテ）
169,057 甲斐野央（西武）
159,083 椋木蓮（オリックス）
＜抑え投手＞
233,886 マチャド（オリックス）
199,842 横山陸人（ロッテ）
152,284 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
256,427 田宮裕涼（日本ハム）
168,026 若月健矢（オリックス）
143,784 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
318,911 清宮幸太郎（日本ハム）
264,632 ネビン（西武）
187,843 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
245,805 小川龍成（ロッテ）
226,803 太田椋（オリックス）
181,429 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
385,251 栗原陵矢（ソフトバンク）
192,146 郡司裕也（日本ハム）
133,310 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
187,504 友杉篤輝（ロッテ）
178,807 水野達稀（日本ハム）
160,754 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
397,361 万波中正（日本ハム）
326,053 西川史礁（ロッテ）
298,249 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
337,186 レイエス（日本ハム）
241,316 柳田悠岐（ソフトバンク）
150,611 ポランコ（ロッテ）