鋭い打球連発！カージナルス・ヌートバーが躍動　 2安打1四球＆好守で勝利…

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セントルイス・カージナルスのラーズ・ヌートバーは15日（日本時間16日）、ブッシュ・スタジアムで行われたサンディエゴ・パドレス戦に「5番・左翼」でスタメン出場。3打数2安打1四球と活躍した。



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両チーム無得点の2回裏、カージナルスの攻撃。パドレスはこの回から先発のワンディ・ペラルタに代えて2番手のルーカス・ジオリトをマウンドに送った。



無死一塁となり、打席には5番のヌートバー。カウント1－2からの4球目、インコースに来たスライダーを引っ張った。











打球は強いゴロで一、二塁間を破っていくヒットとなる。これでカージナルスは無死一、二塁とチャンスを広げるが、後続が倒れて得点とはならなかった。



4回裏、2死無走者でヌートバーの第2打席が回る。ジオリトが投じた初球のストレートを、今度は三塁方向に流し打った。



打球は強いライナーとなって三塁手のグラブを弾き、左翼手の前へと転がっていく。ヌートバーはこれで2打席連続ヒットとなった。



このあと2死一、二塁となり、7番のジミー・クルックスに2点タイムリーツーベースが飛び出す。ヌートバーの安打を起点に、カージナルスが2点を先制した。



波に乗ったカージナルスは、5回にも1点を追加して3－0とする。このリードを先発のメイが9回1安打無失点という快投で守り抜き、カージナルスが3－0で完封勝ちを収めた。



ヌートバーは今季開幕から負傷者リスト（IL）入りしていたが、今月5日（日本時間6日）のシンシナティ・レッズ戦でメジャーに復帰したばかり。



この日のパドレス戦では3打数2安打1四球と活躍したうえ、5回には左翼で好守も披露したヌートバー。



徐々に調子を上げてきた“2023年WBC侍ジャパン優勝メンバー”のさらなる活躍に期待が高まる。

























【動画】見事な打ち分け！ヌートバーの2安打がこちら

MLB Japanの公式Xより













⚾️ マルチヒット!



3打数2安打1得点の活躍!

完封投球のダスティン・メイを好守でバックアップ！



カージナルスは を3-0で完封し、シリーズ初戦を制しました🔥

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【了】