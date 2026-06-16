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フィラデルフィア・フィリーズのガブリエル・リンコーンズJr.は15日（日本時間16日）、シチズンズ・バンク・パークで行われたマイアミ・マーリンズ戦に「7番・右翼」でスタメン出場。2回の第1打席で、メジャー初安打をホームランで飾った。



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両チーム無得点の2回裏、ホームのフィリーズの攻撃。1死無走者で、リンコーンズJr.の第1打席が回ってきた。



マーリンズの先発は右腕のライアン・グスト。カウント1－2からの7球目、インハイに来たスライダーを左打者のリンコーンズJr.が振り抜いた。











高く舞い上がった打球は右翼ポールの内側に着弾。デビュー2戦目で飛び出した待望の初安打がホームランとなり、リンコーンズJr.にとって記念すべき打席となった。



リンコーンズJr.が次の回の守備につくと、シチズンズ・バンク・パークに詰めかけたファンが盛大なスタンディングオベーション。フィリーズファンの熱狂ぶりと温かさが伝わる一幕となった。



ルーキーの一発で勢いに乗ったフィリーズは効果的に得点を積み重ね、計7得点を奪う。投げては先発ザック・ウィーラーら投手陣が相手打線を零封する完璧な試合展開で、フィリーズが7－0で圧勝した。



リンコーンズJr.は2001年3月3日生まれの25歳。右投げ左打ちの外野手で、スケールの大きい打撃ができるバッターだ。



チームメートにはカイル・シュワーバー、ブライス・ハーパー、ブライソン・ストットなど、MLB屈指の左バッターが揃っている。



彼らに続けるような存在となれるか、今後の活躍に注目だ。























【動画】家族もこの喜び！リンコーンズJr.のMLB初本塁打がこちら

MLB Japanの公式Xより













🤩ルーキーの忘れられない夜

リンコーンズJr.のメジャー初安打がホームラン！



2回、 に先制点をもたらしました！

デビュー2戦目で待望の一本が最高の形で飛び出しました！



歓喜する家族！大歓声のシティズンズ・バンク・パーク！🔔

守備につくと盛大なスタンディングオベーション！🔔…

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【了】