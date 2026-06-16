ロッテは16日、6月19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）からZOZOマリンスタジアムにて7回裏終了時点でマリーンズがリードしている日にだけ「サブローマルハイボール」を販売開始することになったと発表した。

サブローマルハイボールは、若鶴酒造株式会社（富山県砺波市）の三郎丸蒸留所にて製造する「三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール」とサブロー監督を合わせた勝利のコラボハイボール。また、マリーンズ勝利時に実施している「MARINES WINNING CEREMONY」も6月19日楽天戦から「MARINES WINNING CEREMONY supported by 三郎丸蒸留所」としてリニューアル。

「勝利を祝ってみんなで乾杯！」をコンセプトにサブロー監督とのコラボCMもビジョンで放映し球場全体を盛上げる。

▼ サブロー監督コメント

「この度は、私の名前と同じハイボールでコラボさせていただき感謝しております。一つでも多く勝利を積み重ね、ファンの皆さんにサブローマルハイボールで乾杯していただけるよう頑張ります」

▼ サブローマルハイボール概要

メニュー名： サブローマルハイボール

価格： 900円（税込）※限定選手ステッカー6種（ランダム）がセット

販売開始日： 6月19日楽天戦より販売開始

販売店舗： 球場内店舗、売り子、外周グルメエリアにて販売予定

販売条件： 販売はZOZOマリンスタジアムで開催の公式戦で7回裏終了時点（8回以降逆転時）でマリーンズがリードしている日に限り販売。

マリーンズ勝利時：試合終了30分後まで販売

マリーンズ敗戦時：試合終了後販売終了