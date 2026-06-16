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ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースがトレード期限までに売り手に回った場合の補強候補として、タリク・スクーバル投手と強く結びつけられている。しかし、狙える選手はスクーバルだけではないかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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スクーバルが放出要員となった場合、ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手らと先発ローテーションを構成するために、補強に動くことが予想されている。しかし、ドジャースが現在の強固なロースターや若手の層を崩すことなく補強を済ませたいと考えるなら、グレイバー・トーレス内野手も選択肢になる。











トーレスは今季、2200万ドル（約35.2億円）のクオリファイング・オファーによる1年契約を結んでおり、来季以降の球団保有権はない。契約面ではスクーバルと似た立場にあるが、フリーエージェント（FA）市場での価値はトーレスの方が低いと見られる。



トーレスは二塁手の守備も堅実であり、打撃面ではトミー・エドマン内野手よりも好成績を残す可能性がある。さらに、エドマンをより純粋なユーティリティ役へ回すこともできるだろう。



しかし、ドジャースにはアレックス・コール内野手やミゲル・ロハス内野手もおり、エスピナル氏は「トーレスとのトレードが成立するのは、怪我による必要性が生じた場合に限られるだろう。しかし、もし野手陣に怪我が発生したならば、彼は最優先の補強候補となるはずだ」と言及した。





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