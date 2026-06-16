







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左ハムストリングを痛めたことにより負傷者リスト（IL）に入っている。同選手に代わって昇格したのがライアン・ウォード外野手だが、米メディア『ドジャースウェイ』は流出の可能性について言及している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ウォードは今年4月中旬、フレディ・フリーマン内野手の父親リスト入りに伴い待望のメジャー初昇格を果たしたが、わずか2試合でマイナーに降格。そこから約1か月後、テオスカーの故障離脱により再昇格を果たし、日本時間15日終了時点では13試合、打率.237、3本塁打、11打点といった数字を残している。











同メディアは「今やウォードは、トレード交渉の場で他球団が真っ先に名前を挙げる選手の一人になりつつある。その意味では、28歳の彼がシーズン序盤に成功を収めたことには隠れた利点もあった。彼は自身の長打力がメジャーでも十分通用すると証明しているのだ。デトロイト・タイガースであれ、先発投手を交換要員として提示する別の球団であれ、彼のパワーあふれる打撃には確実に注目しているはずだ」と指摘。



続けて、「本来なら、事態はここまで来るべきではなかった。ドジャースには彼を長期的な戦力構想に組み込む十分な機会があったからだ。しかし今となっては、次の一手は明白だ。彼はMLBのトレード期限までに放出されることになるだろう」と予想している。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】